Dostluk maçı toplumları kaynaştıracak

DROGBA TAKIMLARLA ISINACAK… “Peace and Sport” uluslararası kurumunun Stelios Vakfı’nın desteği ile düzenleyeceği dostluk maçı Pile’de 19 Mart’ta saat 12.00’de başlayacak. Fildişi Sahilli yıldız oyuncu Didier Drogba maç öncesi takımlarla birlikte ısınacak

AKADEMİLERE YÖNELİK ATÖLYE ÇALIŞMASI… Karşılaşma öncesinde her iki kulübün akademisinin yanı sıra Pile ilkokulunda öğrenim gören çocuklar ve ailelerinin de katılım göstereceği, ‘saygı ve diyaloğa’ yönelik atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek

Monaco merkezli “Peace and Sport” uluslararası kurumun himayesinde 19 Mart 2019 tarihinde Mağusa Türk Gücü ile Nea Salamina dostluk maçında karşılaşacak. İki toplumu spor çatısı altında buluşturmayı hedefleyen organizasyon iki toplumun bir arada yaşadığı ve ‘sembolik’ olarak nitelendirilen Pile köyünde gerçekleştirilecek.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Uluslararası Olimpiyat Komitesi desteği ile 2013 yılında 6 Nisan’ı “Uluslararası gelişim ve barış için spor günü” olarak ilan etti. Bu çerçevede “Peace and Sport” organizasyonu Stelios Vakfı’nın desteği ile Kıbrıslı Türk ve Rum toplumlarını, sporcularını, çocuklarını ve iki toplumlu bir köy olan Pile’deki aileleri bir araya getirme adına Mağusa Türk Gücü ve Nea Salamina takımları arasında dostluk maçı organize etti.

White Card

Monaco Prensi II. Albert’in defalarca desteklediği, sporun pozitif ve yapıcı değerlerini temsil eden #WhiteCard kampanyası da bu etkinlikte ön plana çıkacak. Uluslararası gelişim ve barış için spor günü etkinlikleri çatısında yer alan etkinlik 2019 yılında #WhiteCard’ın başlangıcı olarak nitelendiriliyor.

Program netlik kazandı

Karşılaşma 19 Mart 2019 Salı günü Pile Stadı’nda gerçekleştirilecek. Organizasyonun programı netlik kazanırken, karşılaşma öncesinde her iki kulübün akademisinin yanı sıra Pile ilkokulunda öğrenim gören çocuklar ve ailelerinin de katılım göstereceği, ‘saygı ve diyaloğa’ yönelik atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek. Dostluk maçına ayrıca iki toplumun lideri Nikos Anastasiades ve Mustafa Akıncı’nın katılım göstermesi bekleniyor.

Drogba takımlarla ısınacak

Organizasyonda iki önemli isim de yer alacak. Dünyaca ünlü Fildişi Sahilli eski futbolcu, aynı zamanda “Peace and Sport” organizasyonunun Asbaşkanı Didier Drogba’nın yanı sıra karatede 3 defa dünya şampiyonu olmuş bir isim olan Laurence Fisher de yer alacak. Didier Drogba, her iki takımın oynayacağı dostluk maçında takımların ısınmasında yer alacak.

Maç 12.00’de başlayacak

30’ar dakikadan iki devre halinde oynanacak olan karşılaşma öğle saat 12.00’de başlayacak. İlk devrede takımlar birbirlerine karşı, ikinci devrede karma olarak dostluk maçında yer alacak. Karşılaşmanın ardından ilkokullara, takımlara ve akademilerine ödül takdiminde bulunulacak. Organizasyonun programı şöyle:

A KISMI: ATÖLYE ÇALIŞMALARI (08.00 – 10.45 arası yapılacak)

08.00 – 09.00:

‘Sport Simple’ adlı atölye çalışması Mağusa Türk Gücü ve Nea Salamina akademi antrenörleri yanı sıra Pile İlkokulu’nda okul öğretmenlerine yönelik olarak yapılacak.

09.15 – 10.45:

İki kulübün akademi sporcularına yönelik saygı ve diyaloğa yönelik atölye çalışması yapılacak. Ayrıca Pile’deki çocuklar ve ailelerine yönelik yine saygı ve diyaloğa yönelik karate atölye çalışması yapılacak.

B KISMI: DOSTLUK MAÇI

11.00: Konukların ve VIP seyircilerin gelişi.

11.00 – 11.25: Takımların Didier Drogba ile birlikte ısınması.

11.30: Açılış seremonisi

Açılış seremonisinde toplumların tanınmış iki şarkıcısının performansı yanı sıra VIP konuşmaları yapılacak.

11.45: Takımların geçit töreni ve fotoğraf çekimi.

12.00: Dostluk maçının başlangıcı

Takımlar arası dostluk maçının ilk yarısı 30 dakika karşılıklı oynanacak. 10 dakikalık aranın ardından iki takım oyuncuları karma bir şekilde 30 dakikalık ikinci yarıda yer alacak. Devre arasında dans gösterileri olacak.

13.10: Ödül töreni

İki takıma, akademilerine ve okullara ödül takdimi ve konuşmalar yapılacak.

13.30 – 14.00: Stadın basın odasında röportajlar yapılacak.

19.30: Lefkoşa’da yer alan Stelios Vakfı’nda kokteyl.