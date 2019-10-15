'Dostluk' kazandı

İki toplumlu “Kıbrıs Dostluk Programı” (The Cyprus Friendship Programme, CFP) çerçevesinde ABD’ye giden ve bir aylık süre ile aileler yanında kalarak çeşitli aktivitelere katılan, ayrıca Trodos’ta düzenlenen iki toplumlu kampa katılan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençlere geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Lefkoşa’nın güneyinde yer alan “Senior School”daki törene, geçtiğimiz mart ayında mülakatlarla seçilen 15-18 yaşları arasındaki Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençler, ABD ve güneyde Aynikola (Esentepe) köyündeki kamp izlenimlerini videolarla katılımcılara sundular.

ABD’nin 5 eyaletinde gruplar halinde gezi, kamp ve sosyal aktivite programlarına katılan Kıbrıslı Türk ve Kıbrısl Rum gençler, besteledikleri iki dilli şarkıları, karma koro ve orkestraları ile sundular.

Halk dansları gösterilerinin de yer aldığı törende gençler şiirler okudular, birbirlerine yönelik izlenimlerini paylaştılar.

Büyük bir katılımın olduğu törende Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençler video gösterileri ile ABD ve Trodos Kampına ilişkin izlenimlerini paylaştılar. Kendi besteledikleri Türkçe ve Rumca şarkıları sundular, halk dansları gösteri yaptılar.

CFP Programı’nın Kıbrıslı Türk Başkoordinatörü Simge Kahvecioğlu Zekican, sertifika töreninde yaptığı konuşmada “Bu iki toplumlu barış projesi ile amacımız Kıbrıs’ın gençleri arasında arkadaşlık ve güven ilişkileri yaratmak ve önyargının yerini umudun almasını sağlamaktır.” dedi.

Bugüne kadar 900’ün üzerinde gencin CFP’nin aktivitelerinde yer aldığını, yetiştirdikleri gençlerin artık bu programlarda eğitmen olarak görev yapmaya başladığını ve giderek büyüyen bir aile haline geldiklerini anlatan Simge Zekican, bu yıl Trodos Kampı’nı talep nedeniyle 2’ye çıkardıklarını, Aynikola’daki Türk İlkokulu’nu bu amaçla kullandıklarını belirtti. Zekican, ABD’li ailelerin her yıl konuk ettikleri gençleri görmek için adaya geldiklerini ve bu törende de aralarında birçok ABD’li ailenin bulunduğunu söyleyerek kendilerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Törende konuşan CFP Baş Koordinatörü Simge Kahvecioğlu Zekican, “CFP Programı”nın 11 yıldan beri başarı ile uygulandığını, bugüne kadar 900’ün üzerinde genci biraraya getirdiklerini, düzenledikleri kamplar ve ABD ziyaretleri ile iki toplum gençleri arasında dostluk ve güven oluşmasına, yakınlaşmaya, birbirlerini tanımaya katkı sağladıklarını söyledi.

Bu programın tamamen gönüllülük üzerine inşa edildiğini, doğrudan halk desteği ile yürüdüğünü, hiçbir kuruluştan yardım alınmadığını da anlatan Zekican, programın iki toplumlu en uzun süreli ve katılımlı programlar içinde başlarda bulunduğunu söyledi.

Zekican, gelecek yıl için de önümüzdeki bir iki ay içinde müracaat kabul edeceklerini ve bunu daha sonra açıklayacaklarını belirtti.