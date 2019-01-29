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Dörtyol’da da kaza: 3 çocuk 5 yaralı

Dörtyol’da da kaza: 3 çocuk 5 yaralı

Dörtyol Kavşağı’nda salon araç ile van aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada van araç yol içerisine devrildi.

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Dörtyol Kavşağı’nda salon araç ile van aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada van araç yol içerisine devrildi.

Kaza nedeniyle 3'ü çocuk toplam 5 kişi yaralandı.

Yaralanan çocukların 5, 6 ve 9 yaşlarında olduğu öğrenildi, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 

Ayrıntılar gelecek…

 

Fotoğraflar sosyal medya

 

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