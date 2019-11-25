DÖRTYOL KULÜBÜ'NÜ KİMLER PROVOKE ETTİ?

Altlarındaki lüks motor ve otomobillerle hava atarak faşizmin

doruklarında dolanan bir avuç şımarık, zengin evladının güneyde bayrak

yakmasını siyasi emellerine alet etmek isteyenler bizdeki fırsatçı güruh

son iki gündür sessiz.

Bir de baktım, acaba Dörtyol kulübünün provokasyon girişimine bir tek

laf etmemiş hiçbirisi...

Ne Ersin Tatar var piyasada...

Ne Kudret Özersay...

Ne Erhan Arıklı...

Ne de türevleri...

Oysa ELAM eylemi sonrası en fazla onlar değil miydi Anastasaidis'ten

'kınama' bekleyen?

Kendileri bağırmıyor muydu en yüksek perdeden, 'önlem alın, susturun

bunları' diyen?

Şimdi hepsi de sus pus oldular.

Acaba neden?

* * *

Futbol sahalarını ve spor kulüplerini siyasi istismara alışıktır bizim

sağ cenah... TMT spor kulüplerinde örgütlenirdi çünkü... Sivil toplum

örgütü ya da siyasi parti olmayan, kurulamayan, yasak olan dönemlerde en

legal örgütlenmeler spor kulüpleriydi. Teşkilat da oralarda güçlüydü.

Şimdikiler de spor kulüplerine siyasi rant gözlüğüyle bakıyorlar işte.

Dörtyol Kulübü'nün, kuzeydeki tek Kıbrıslı Rum oyuncunun yer aldığı

Girne Halk Evi üzerinden tasarladığı provokasyon girişimi, aklı başında

ve hümanist insanların yerinde tavrıyla püskürtüldü. Bunda en büyük pay

hiç şüphe yok ki Girne Halk Evi Başkanı Veli Esendağlı ve arkasında

duran kulüp yönetimi, taraftarı ile sporculara aittir.

"Bayrak yakanı en iyi protesto şekli onlara çiçek vermektir" yaklaşımı,

sığ ve çiğ faşizan eğilimlilere verilebilecek en zeki yanıttı.

Takımı o gergin havada Mustafa Kemal tişörtleri ve 'yurtta sulh, cihanda

sulh' yazısıyla sahaya çıkarmak, hele Kıbrıslı Rum kalecinin koluna

kaptanlık pazubandını takmak, yürekli bir yöneticilik, liderlik

örneğiydi.

Hayatın her alanında böyle liderlere ihtiyaç vardır.

* * *

Tatar, Özersay, Arıklı üçlemesi bayrak yakma provokasyonunu kendi siyasi

emellerine alet etmek istemeyip, Girne Halk Evi yöneticileri gibi

davranmış olsalardı daha çok puan toplayacaklardı.

Olgun siyasetçi, sağduyulu olmalıdır.

Gerçek lider kışkırtıcı değil, kucaklayıcı davranabilendir.

İyi yönetici oportünist değil, tutarlı ve ilkeli olandır.

Bizdeki sağ siyasetçilerin düzeyi ortadadır.

Güneydeki ELAM'dan medet umuyorlar.

Bu kadar basit.

Seçime giderken 'sağ oyları birleştirmek' diye bir ezber verildi

akıllarına, onu sahnelemek için çırpınıyorlar. Replik de ezber, sahne

de, tertip de...

Bu oyun çok bayat.

Toplumun midesi kaldırmıyor bunları artık.

Zamanında rahmetli Rauf Denktaş da oynardı ama en azından o oynamayı

biliyordu.

Bu ekipte rol yapma yeteneği de yok!

* * *

Başlıktaki sorunun cevabını merak etmiyorum aslında.

Dörtyol Kulübü'nü kullanmak isteyenler bellidir çünkü...

Kulüp yöneticileri bir oyuna getirilmiştir.

Ne ki o oyun Girne Halk Evi yöneticilerinin soğukkanlılığıyla

bozulmuştur.

Lakin tahminim odur ki Tatar, Özersay, Arıklı ve benzerlerinin bu tür

girişimleri devam edecektir.

Çünkü bu koşullarda sağdan herhangi bir adayın seçimde hiçbir şansı

yoktur.

Panikleri ve provokasyonlara bel bağlamaları bundandır.

Yaptıkları siyasi oportünizmin ötesindedir.

Toplumlar arası gerginliği tırmandırmaya çalışmak insani ve vicdani

olamaz.

Sporu milliyetçi histeri arenasına çevirme çabası faşizan bir tavırdır.

Ve bu toplum faşizan eğilimlere geçit vermeyecektir.

Bu bilinç, sağduyu ve cesarete sahip liderler -ne iyi ki- toplumun her

kademesinde mevcuttur.