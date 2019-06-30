Dörtyol Çemberi ile Beyarmudu arasındaki yol tamir ediliyor.

Yapılacak bakım ve tamir çalışmalarından dolayı sürücülerin dikkatli olması istendi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bu güzergahta tamir edilecek noktaların tespitine mütakip onarıma başlanacağı, çalışmalar tamamlanıncaya kadar bu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve azami dikkat göstermeleri istendi.