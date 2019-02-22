Dört yanlış, kaç doğru?

<<… Bir toplumda kaos, yasaların uygulanmasından değil, var olan yasaların eşit şekilde uygulanmamasından doğar…>>

Yüksek Mahkeme Yargıcı Ahmet Kalkan söylemişti, “Kamu Hekimlerine İkinci İş Yasağı”nın açıklandığı, Yargıtay Mahkemesi kararında...

Tam iki sene önce...

...

Bir yanlışı ötekiyle örtmeyi bir "adalet" arayışı değil "fırsatçılık" olarak görürüm.

O kadar çok "kir" var ki!

Her biri, diğerini kapatmaya yeter.

Böyle böyle idare ediyor bu ülke, yıllardır, öyle böyle (!)

Siyasetçisi de böyle sendikacısı da!

"Kamu vicdanı" dedikleri "vicdan" derseniz eğer...

İşine göre!

Velhasıl "toplum" da böyle!

* * *

"Dışişleri Bakanı'na saldıran serbest de Kaymakam hapse giriyor" diyorlar.

Girmese “eşitlik” olacak güya...

Oysa "yıkım" kararını engelledi.

Engellemeseydi.

Olması gereken şu:

Dışişleri Bakanı'na saldıran da hapse gitmeli.

* * *

"Hekim ikinci iş yapıyor da öğretmen yapmıyor mu?"

Doğru!

Peki sonuç?

İkisi de yapsın istediğini (!)

Telefon Dairesi'ndeki de yapıyor, Elektrik'te çalışan da...

Eeee!

Dedim ya, herkes kendi yasa tanımazlığını ötekiyle örtüyor.

* * *

Hani öğrenciyken test sınavlarında "dört yanlış bir doğruyu götürür" kuralı vardı.

Şimdi farklı uygulanıyor.

"Bir yanlış bir yanlışı onaylıyor!"

"Doğru" aranıyor!

Dört doğru bir yanlışı götürse keşke!

* * *

Adalet zordur.

İki yanlış, bir doğru etmez.

Ama kimine gözünüz açık, kimine körse, o zaman da "kaos" doğar!