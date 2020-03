DÖRT OKTAVLIK, ÇİFTE KAVRULMUŞ

Ali Denizkan

Eminim başlıktan dolayı canınız koyu, taze çekilmiş kahve çekmiştir. E hade hazırlayın da başlayalım bu haftaki kahve tadındaki sohbetimize…

Bugün, Billboard listelerinde toplamda 112 şarkısıyla yer alan, bunlardan 77'si Hot 100'e giren, 20 tanesi ise, R&B listesinde bir numaraya erişen, dünyaya bir daha onun gibi bir ses asla gelmeyecek olan, yıllar geçse de tarzını değiştiren ama her şarkısıyla ruhumuzu oluşturan soul kraliçesi ünvanını hakkıyla kariyeri daha 10 yılı doldurmadan alan Aretha Franklin hakkında konuşalım…

Çok uzun bir giriş yaptım ama kendisini kelimelere sığdırmak mümkün değil…

Kariyerine sizin de tahmin edebileceğiniz gibi kilisede gospel tarzı müzik ile başlayan güçlü kadın sesini genç yaştan kutsamış, bizleri de kutsamaya hazırlamış anlayacağınız…

İlk plağını 14 yaşında Never Grow Old isimli gospel parçaya yapan şarkıcı 18 yaşında dönemin popüler müziği türünde CBS ile çalışmalar yapmıştır. 1967 yılında Atlantic Records ile antlaşma imzalayarak ‘I Never Loved a Man’i seslendirerek R&B listelerinin zirvesine otururken Billboard Hot 100 listesinde dokuz numaraya kadar yükseldi ve sanatçının ilk ona giren ilk şarkısı oldu. Şarkının B yüzü "Do Right Woman, Do Right Man" de R&B listelerinde 37 numarada kendine yer buldu. Otis Redding'in "Respect" şarkısının coşkulu sürümü yayımlandı. Şarkı, hem R&B hem pop listesinde bir numaraya yükseldi ve sanatçının imza şarkısı olduğu gibi sivil haklar ve feminizm marşı olarak da kullanıldı. Franklin'in Atlantic'ten çıkan ilk albümü I Never Loved a Man the Way I Love You altın plakla ödüllendirildi. Bu albümler Franklin'in en bilinen şarkılarından "Chain of Fools", "Ain't No Way", "Think" ve "I Say a Little Prayer" gibi şarkıları içermekteydi.1968'de En İyi Kadın R&B Vokal Performansı da dahil olmak üzere iki Grammy aldı.

Franklin'in başarıları 1970'lerde daha ilerilere yöneldi. Bu süreçte "Spanish Harlem", "Rock Steady" gibi şarkılarla ilk onda yer alırken, gospel türündeki Amazing Grace gibi albümlerle olumlu eleştiriler aldı.

1980'de Clive Davis'in de dahil olduğu Arista Records'a kaydolan Franklin, The Blues Brothers'ta konuk oyuncu olarak bir garsonu canlandırarak övgü topladı. Franklin'in ilk Arista albümü Aretha'da R&B listesinde 3 numaraya yükseldi ve Jump to It adlı albümle altın plak kazandı. Albümle, aynı adı taşıyan şarkı da listelerde ilk kırkta yer alan ilk şarkısı oldu.

1985'te zamanın tınısına uyarak dördüncü Arista albümü Who's Zoomin' Who'yu yayımladı, milyondan fazla sattı ve sanatçının platin plak kazanan ilk albümü oldu ve dönemin sanatçılarıyla muhteşem düetlere imza attı.

‘Tüm Zamanların En İyi Şarkıcıları’ listesinde 1 numarada yer aldı.

Kariyeri boyunca yıllanan şarap gibi sesi olgunlaşan Aretha, bedenen dünyadan göçmüş olsa da ruhumuzun bir parçası olarak kalacaktır.