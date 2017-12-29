Dört nala zirveye: 4-0

K-Pet Süper Lig’in 15’inci hafta açılış maçında Yenicami konuk ettiği Türk Ocağı’nı 4-0’lık farklı skorla mağlup ederek devreyi galibiyetle kapadı. Ligin 8’inci haftasında zirvenin 7 puan gerisinde kalan siyah beyazlılar son 7 karşılaşmada 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 30 puana ulaşarak zirvede yer aldı. Bugün oynanacak olan Doğan Türk Birliği – GAÜ Çetinkaya karşılaşmasında taraflardan biri sürpriz yaparak 9 farklı galip gelmezse Yenicami yılı ve devreyi lider kapatacak.

John’dan hat-trick

Yenicami’nin golcü futbolcusu John Ebuka Okoye bu maçta hat trick yaparak takımının gol yükünü çekerken, siyah beyazlıların diğer sayısı Emin Atabek’ten geldi.

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu**, Hakan Ünal**, Enver Kalkın**

YENİCAMİ

Ercan Samancıoğlu**

Yasin Açıkel**

Emin Atabek**

Oladele Oshobe**

Mehmet Göktaş**

(Dk.83 Eren)

Mehmet Altın**

Behiç Kum***

Salih Güvensoy***

John Okoli**

(Dk.87 M. Çavuş)

Tansel Ekingen***

(Dk.78 H. Ulukök)

John Ebuka Okoye***

TD: Sedat Devecioğlu

TÜRK OCAĞI

Zeki Çetinkol*

Hasan Yaşınses*

(Dk.46 Yunus)*

İsmet Düzce*

Mustafa Avcı*

Bilal Ceylan*

James Akpama*

Muhammed Uçar*

(Dk.68 M. Uçar)*

Dinopeter Jude**

Doğukan Altuntaş*

Ertaç Taşkıran*

Justice Amenyaglo*

(Dk.68 İlker)*

TD: Mehmet Bolkan

GOLLER: Dk.1, 59 ve 75 John Ebuka Okoye, Dk.57 Emin Atabek (Yenicami)