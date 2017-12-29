Dört nala zirveye: 4-0
Yenicami, Türk Ocağı’nı farklı mağlup etti
K-Pet Süper Lig’in 15’inci hafta açılış maçında Yenicami konuk ettiği Türk Ocağı’nı 4-0’lık farklı skorla mağlup ederek devreyi galibiyetle kapadı. Ligin 8’inci haftasında zirvenin 7 puan gerisinde kalan siyah beyazlılar son 7 karşılaşmada 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 30 puana ulaşarak zirvede yer aldı. Bugün oynanacak olan Doğan Türk Birliği – GAÜ Çetinkaya karşılaşmasında taraflardan biri sürpriz yaparak 9 farklı galip gelmezse Yenicami yılı ve devreyi lider kapatacak.
John’dan hat-trick
Yenicami’nin golcü futbolcusu John Ebuka Okoye bu maçta hat trick yaparak takımının gol yükünü çekerken, siyah beyazlıların diğer sayısı Emin Atabek’ten geldi.
STAT: Atatürk Stadı
HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu**, Hakan Ünal**, Enver Kalkın**
YENİCAMİ
Ercan Samancıoğlu**
Yasin Açıkel**
Emin Atabek**
Oladele Oshobe**
Mehmet Göktaş**
(Dk.83 Eren)
Mehmet Altın**
Behiç Kum***
Salih Güvensoy***
John Okoli**
(Dk.87 M. Çavuş)
Tansel Ekingen***
(Dk.78 H. Ulukök)
John Ebuka Okoye***
TD: Sedat Devecioğlu
TÜRK OCAĞI
Zeki Çetinkol*
Hasan Yaşınses*
(Dk.46 Yunus)*
İsmet Düzce*
Mustafa Avcı*
Bilal Ceylan*
James Akpama*
Muhammed Uçar*
(Dk.68 M. Uçar)*
Dinopeter Jude**
Doğukan Altuntaş*
Ertaç Taşkıran*
Justice Amenyaglo*
(Dk.68 İlker)*
TD: Mehmet Bolkan
GOLLER: Dk.1, 59 ve 75 John Ebuka Okoye, Dk.57 Emin Atabek (Yenicami)
Fotoğraf: Burhan Gürkan