DÖRT KARDEŞLER RESTAURANT

Zekai Altan

Lefkoşa’dan Mağusa’ya gitmek için çıktığınız yolda birden çok mekan vardır. Bunların ortak mönüleri fırın kebaplarıdır. Kısa süreli otantik ve set mönü. Kısa sürede alıp yola devam edebilirsiniz. Mağusa ana yolu üzerinde fırın kebap mönüsünün dışında alternatifli mönü alabileceğiniz bir mekan da Dört Kardeşler Restauranttır.

FARKLI TATLARIN SUNULDUĞU BİR MEKAN

Dört Kardeşler Restorant adı gibi dört kardeşin işlettiği ve adını da dört kardeş olarak aldığı bir mekan. Dört Kardeşler Demirhan (Trifon) köyünde ana yolun üzerinde. Geniş bir araç park alanı vardır. Dar ve uzun bir şerit gibi çardağı ve çardağın sonunda da yol kenarında take away olarak hizmet veren küçük bir büfe. Dört Kardeşler Restoranta çok uzun yıllar önce gitmiştim. Dar ve küçük bir mekandı. Şimdi farklılaştı. Görüntü olarak da mönü olarak da. Hatta servisi de diyebilirim. Çok farklı bir a la carte restorant olarak değil. Ancak ailece ve arkadaş grubu veya yolda seyrederken durak yapılabilecek bir mekan olarak. İç mekan hijyenik ve temiz. Kış mevsiminde servis verebilen bir ortam. Yaz mevsiminde de. Çünkü klimalı. Mutfağı açık ve geniş. Geniş bir tezgah. Arkasında uzun mangallar ve pide fırını. Bar ise restorant kısmında. Kullanılan malzeme de paslanmaz çelik. Dört Kardeşler Restoran gerçekten hem de istikrarlı bir biçimde büyüdü. Tüm personeli hijyenik ve üniformalı. Zaman zaman hassas olduğum bir konu. Personelin üniformasız olması. Ancak bizim ülkemizde bu o kadar mümkün değil. Havalar çok sıcak. Bu da papyon veya kravat takmak için olanak dışı. Bu sıcaklardan dolayı da bu konuda meslek olarak hoşgörülü olmak gerek. Dört Kardeşler Restorantı beğenirim. Özellikle kardeşlerden biri ve sürükleyici olan Yusuf usta. Başında kepi mangalın ve mutfağın başında tüm işletmeyi yürütüyor. Hem de istikrarlı bir biçimde. Sizi karşılaytan Yusuf olur. Güleryüzü ile. İç ve dış alanda kullanılan masa ve sandalyeler de yenilenmiş ve bu konsepte uygun bir biçimde kullanılıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse bu denli istikrarlı bir biçimde yürüyen ve gelişen bu işletmeyi veya bu tür işletmeleri takdir etmemek elde değil. Dört Kardeşler Lezzet Dünyasına ayrı bir tat verir. İstikrarı, lezzeti ve servisi ile.

MÖNÜ VE LEZZET

Mönüsü a la carte. Ancak Türk mutfağı ağırlıklı. Soğuk mezeler, pide çeşitleri ve kebap çeşitlerinden düzenlendi. Mönü kartında mönüler açıklamaları ile anlatılıyor. Fiyatları ile birlikte. Dikkatimi çeken beyti kebap. Bazı restorantlarda bunu tatabilirsiniz. Daha çok Türk mutfağını sunanlarda. Doğu kökenli bir yemek. Daha çok bir Türk halk mutfağı. Doğuda ve arap ülkelerinde halk tarafından yenen özel bir yemek. Hafta sonları. Bizim Kıbrıs’taki fırın kebabı gibi. Ben ve eşim aile boyu set mönü siparişi verdik. Tabii mönü de oldukça geniş bir yelpaze. Buna rağmen seçimi aile mönüsüne göre verdik. Tavuk unlanmış olarak yağda kızartılmış yanında da cacık, salata, turşu çips ve büyük kola. Yol kenarında olan mekanın dış alanında yolda seyreden araçları sizi hiç rahatsız etmeden seyredebilirsiniz. Hem de yaz mevsiminde burası oldukça serin. Buraya yoldan geçenlerin ve özellikle hafta sonları düğünlerden çıkanların uğrak yeri. Dört Kardeşler Restorantta ayrıca pide çeşitlerinden lahmacun ve tırnak pideye ve kebap çeşitlerine kadar Türk Mutfağına özgü mönüleri masada servis alarak veya zamanınız yok ise paket servisi olarak alabilirsiniz. Mönü fiyatları da oldukça makul. Yolunuz düşerse veya ailenizle Lefkoşa’dan çok uzak olmayan bu mekana uğrarsanız bu Türk Mutfağı tatlarını tatabilirsiniz.

TEL: 232 47 66 – 0542 856 51 47

ADRES: DEMİRHAN MAĞUSA ANA YOLU ÜZERİ

KAPASİTE

İÇ ALAN: 52

DIŞ ALAN: 160

SERVİS SAATLERİ.: 10.00-24.00

KAPALI GÜNLER: HER GÜN AÇIK