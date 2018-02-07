Dört kamyon dolusu çöp çıktı!

Lefkoşa Türk Belediyesi Temizlik Şubesi ve Zabıta Şubesi Ekipleri Surlariçi bölgesinde bulunan biri Vakıflar İdaresi'ne ait olan ve kullanılmayan iki evden toplam dört kamyon dolusu evsel atık ve çöp temizledi.

LTB'den verilen bilgiye göre, İplik Pazarı Sokak (Vakıflar İdaresine ait) ile Mahmut Paşa Sokakta bulunan (Mülhak Vakıf-Özel Vakıf) 2 ev içerisinde çevre sakinleri tarafından biriktirilen ve çevre sağlığını tehdit eden evsel atık ve çöpler, LTB Temizlik Şubesi ekipleri tarafından temizlendi. Çöplerden tamamen arındırılan evler LTB ekipleri tarafından içerisine çöp atılmaması için gerekli önlemeler alınarak mühürlendi.

LTB ekiplerinden yapılan açıklamada, boş evlerin sahiplerine ciddi görev düştüğü belirtilirken, bölgede yaşayan yurttaşların herhangi benzer durumdaki ev tespitlerinde 24 saat hizmette olan 185 Şikayet Hattı’nı arayarak bilgi verebilecekleri kaydedildi.