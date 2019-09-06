“Dört gün içinde iki kez evimize girdiler”

Londra’da yaşayan Nurcan Hüseyin, annesinin vefatı sebebiyle on gün önce Kıbrıs’a geldi, uzun zamandır kullanılmayan evini kontrol ettiğinde ‘içeriye zorla girilmiş’ olduğunu fark ederek polisi aradı. Soruşturma sürerken ‘hırsızlar’ eve yeniden girdi! “Buradaki evimi kontrol etmeye gittiğimde zorla girilmiş olduğunu fark ettim. Polisi aradım, üç gün sonra evime tekrar girilerek elektronik eşyalarım çalındı”

Dila ŞİMŞEK

Uzun yıllardır Londra’da yaşayan Nurcan Hüseyin, annesinin acı haberi üzerine Kıbrıs’a geldi, Lefkoşa’nın Küçükkaymaklı bölgesindeki evini kontrol etmeye gittiğinde bir şok daha yaşadı. Nurcan Hüseyin evine ‘zorla girilmiş’ olduğunu görür görmez polisi aradı ama ‘hırsızlar’ üç gün sonra eve yine girdi.

YENİDÜZEN’i arayarak yaşadıklarını anlatan Hüseyin, “Annemin vefatı sebebiyle gelmiştim. Evimiz yıllardır kullanılmıyordu, gelmişken kontrol etmek istedim. Pazar günü eve girdiğimde, eve zorla girilmiş olduğunu fark ettim. Yerlerde ayak izleri, kapı kırılmış, duvarlara yazılar yazmışlardı. Neye uğradığımı şaşırarak polisi aradım” dedi.

Polis memurlarının eve gelip, kendisinden ve ailesinden ifade alarak soruşturma başlattığını belirten Hüseyin, bu sürede ‘hırsızların’ eve yeniden girdiğini belirtti.

Hüseyin “Pazar günü polis, evde bir şeyin çalınıp çalınmadığını sordu. Uzun zamandır görmemiştim, annemin acısını yaşıyorum, bu olayın da üzüntüsüyle hiçbir şeyden emin olamadım. Çarşamba günü, kardeşim evi yeniden kontrol ettiğinde, bir playstation, bilgisayar ve elektrikli süpürgenin çalınmış olduğunu, evde daha fazla dağınıklık olduğunu gördü. Evimize yeniden girmişler…” şeklinde konuştu.

“Polis yeteri kadar ilgilenmedi” iddiası

Polisin olayla ‘yeteri kadar’ ilgilenmediğini savunan Hüseyin, “İlk olaydan sonra bizi hiç aramadılar. Geldiklerinde de pek alakalı değildiler. Bu haneye tecavüz ve hırsızlıktır. Ancak ciddiye aldıklarını düşünmüyorum. Çarşamba günü tekrar arayıp, bu kez eşyaların da çalındığını söylediğimde ‘yoğunuz, ilgileneceğiz’ deyip kapattılar” diye anlattı.

“İlk olayda bir tedbir alınsa, daha ciddi bakılsa, bu kişiler eve tekrar girme cesareti gösteremezdi”

Annesinin kaybı sonrası büyük üzüntü içerisinde Kıbrıs’a geldiğini, cenaze, mevlit derken büyük bir yoğunluk yaşandığını belirten Hüseyin, “Evim annemin evinin tam arkasında. Londra’ya dönmeden önce evi de bir kontrol etmek istedim, evimiz çok uzun süre sahipsiz kalmıştı, gördüklerim karşısında şok oldum. İkinci katın balkonundan girmişler eve, birden fazla kişi olduğuna inanıyoruz, yerlerde ayak izleri, kapılar ise kırık… Polisi hemen aradık, gelip ifademizi aldılar” dedi.

Polisin olayı ‘hafife aldığını’ ileri süren Hüseyin, “İlk olayda bir tedbir alınsa, daha ciddi bakılsa, bu kişiler eve tekrar girme cesareti gösteremezdi. Eşyalarımız çalındı, şimdi ise diken üstündeyiz, ya bir şey olursa diye” diye konuştu. Hüseyin, polise korktuğunu ve ne yapacağını bilemediğini söylediğini, tekrar Kıbrıs’a dönmeyi düşündüğünü ifade etti.

“Sadece ‘hırsızlık’ değil, VANDALİZM”

YENİDÜZEN’e evin kapısını açan, Nurcan Hüseyin’in kardeşi Meryem Haydar, eve ikinci kattan girildiğini, duvarlara köpük ile küfürler yazılıp şekiller çizildiğini söyledi.

Evdeki bazı kapıların kırıldığını belirten Haydar, içeriye giren kişilerin ‘yerlere idrarlarını da yaptığını’ kaydetti.

Haydar, bu olaydan aylar önce, benzeri bir şey yaşandığını dile getirerek, “Annemin evi müstakil, o da hep cam kenarında uyurdu. Bir gün, bir adam camdan içeriye girmeye çalışmış, annem uyanınca kim olduğu anlaşılamadan kaçmayı başarmıştı. Korku içindeyiz” dedi.



Nurcan Hüseyin’in kardeşi Meryem Haydar, eve deponun üzerinden tırmanılarak, balkon penceresinden girildiğini söylüyor.



Eve zorla giren kişi/kişiler, evdeki kapı ve pencerelere de zarar vermiş.



Söz konusu kişi/kişiler, duvarlara köpükle küfür içerikli sözcük ve şekiller çizmiş.