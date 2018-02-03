DÖRT ÇİÇEKLİ DALLAR

Badem ağaçları Şubat’ı beklemedi bu yıl; Ocak’ın son günleri çiçeğe durdu.

Bir haftalık yağmur sefamız bitti, yalancı bahar çiçeklerle kandırıyor bizi.

Memlekette terör estirenlerin “adalet istemesi” kadar sahte bir bahar.

Yine de, renkten renge giren parlak bir dolunayın ardından, üşüyen kemiklerimizi ısıtan güneşi sevinçle karşıladık.

Bulutların ve Reis’in kararttığı o kötü haftayı (Cuma akşamı) yağmurla arınıp; arzuladığımız güneşli günlere doğru yürüyerek geçirdik…

Kısacık Şubat, büyük umutlar müjdeleyerek çaldı kapımızı…

“Hoş geldin” diye açtım kapıyı; kapıda kimsecikler yoktu ama, bademden koparılmış küçücük bir dal parçası vardı karşımda (geldik sizi bulamadık mesajı)… Dalın üstünde dört çiçek vardı.

Başımı kaldırıp, baktım her dalın ucumda dört çiçek vardı… Dört yapraklı yonca bulmuştum sanki; içimdeki umut / sevinç dalgası büyüdükçe büyüdü…

Dudağımda müzip bir gülümseme telefona sarıldım (geçen hafta verdiğim sözü tutacaktım)….