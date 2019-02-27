Dördüncü Tatlısu Ot Kültür Festivali Pazar günü gerçekleşiyor

4. Tatlısu Ot Kültür Festivali 3 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Tatlısu Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin açılış törenine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman’ın da katılacağını açıklayan Tatlısu Belediyesi, basın toplantısı düzenleyerek, festivalle ilgili bilgi verdi.



Orçan: “Amacımız bölgeyi ve ot çeşitlerini tanıtmak”

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan basın toplantısında yaptığı konuşmada, amaçlarının doğada doğal yollarla yetişen 18 ot çeşidini tanıtmak ve vatandaşları kimyasal içerikli ürünlerle değil doğal yollarla yetişen sağlıklı otlarla beslenmeyi teşvik etmek olduğunu kaydetti.

Diğer amaçlarının ise bölge ekonomisine katkı sağlamak ve bölgeyi tanıtmak olduğunu belirten Orçan, festival kapsamında 7 ülkeden 16 ressamın katılımıyla ressamlar çalıştayı da gerçekleştirileceğini kaydetti.

Festivalde Kıbrıs Türk Kültürüne ait yiyecek, içecek ve el sanatları gibi ürünlerin satışının gerçekleştirilecek, ayrıca halk dansları ve konserler de yer alacak.

Murat Kekilli konseri, paraşüt gösterileri, helikopter uçuşlarının da yer alcağı festivali ziyaret edenler, Minia Kıbrıs Müzesi, Antik Değirmen ve Cam Seyir Terası’nı da gezebilecek.

Final Organizasyon Direktörü YıltanTozakı da konuşarak festival kapsamında birçok yeniliklere imza attıklarını ifade etti.