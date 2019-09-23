Dördüncü Engelsiz Balık Avı Şenliği yapıldı

IV. Engelsiz Balık Avı Şenliği, Vasfi Kuni organizasyonunda, Avcılık Federasyonu ve Kılınçlı Av Pazarı sponsorluğunda dün sabah Mağusa Limanı’nda gerçekleştirildi.

Etkinlikle, bilinçli avcılığın yanı sıra tekerlekli sandalyenin girebileceği balık avlama noktaları yapılması konusunda farkındalık yaratılmak istendi.

Şenlikte, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği üyelerinin katılımıyla coşkuyla balık avlama yarışması yapıldı. Yapılan yarışma saat 07.00’de start alırken saat 10:30’da tamamlandı.

Yakalanan balıkların tartım işleminden sonra Mağusa Avcılık Atıcılık Birliği Lokali’nde öğle yemeği yendi ve saat 11:30’da dereceye giren isimler açıklandı.

Kuni: “Amacımız tekerlekli sandalyenin girebileceği balık avlama noktaları yapılmasına farkındalık yaratmaktır”

Etkinlikte açıklama yapan İki Yıldızlı Serbest Dalgıç Vasfi Kuni, amaçlarının bilinçli avcılığı yaymanın yanı sıra tekerlekli sandalyenin girebileceği balık avlama noktaları yapılması konusunda farkındalık yaratmak olduğunu belirtti.

Kuni, yaptığı açıklamada; “Katılan tüm arkadaşlarımı tebrik ederim. Dereceye girmek önemli değil, önemli olan sabah kalkıp buraya kadar gelmektir. Katılan tüm arkadaşlarım başarılıdır. Amacımız bilinçli avcılığın yanı sıra tekerlekli sandalyenin girebileceği balık avlama noktaları yapılması hususunda farkındalık yaratmaktır. El birliğiyle olacağına inanıyorum. Kılınçlı Avpazarı Direktörü Mehmet Kılınçlı, Avcılık Federasyonu başkanı Erhan Keser, Dikmen Genç Avcılık Atıcılık Birliği Başkanı Bilal Güleryüz, Mağusa Avcılık Atıcılık Birliği Başkanı Hasan Curcioğlu’na katkılarından dolayı teşekkürü bir borç bilirim." dedi.

Şenlikteki yarışmada dereceye giren isimler ise şöyle:

Erkekler kategorisi:

1.Murat Göçer .1206 puan

2.Süleyman Sürer. 1092 puan

3. Menteş Bürsev. 966 puan

Kadınlar kategorisi

1. Hürmüs Atakanlı. 96 puan