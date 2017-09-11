DÖNÜM DÖNÜM YANDIK!

Ayşe GÜLER

Kavurucu sıcaklarla birlikte Haziran ila Eylül ayları arasında 4 bin 875 dönümlük orman arazisi YOK OLDU, ciğerimiz yandı… ‘HELİKOPTER EKSİKLİĞİ’ GÜNDEM OLDU, SONUÇ ALINMADI… Doğal yaşamın yok olduğu korkunç yangınlar sonucunda yemyeşil ormanlık alanlardan eser kalmadı . Yangınlar sonucunda hem yangın helikopteri eksikliği hem de orman yangınlarına müdahalede konusundaki zafiyetler zaman zaman gündeme taşındı ancak sonuç elde edilemedi. EN ACI BİLANÇO KALKANLI YANGINDA!... Son 4 aylık dönemde meydana gelen yangınların ‘en acısı, en ağır bilançolusu’ Kalkanlı’daki yangın oldu. İngiliz üslerinden 2 helikopter ve Türkiye’den bir yangın söndürme aracının müdahalesiyle söndürülen yangın sonucunda 450 hektarlık alan kül olmuştu.

4 AYLIK ACI BİLANÇO: Yeşilırmak’ta 60 dönüm alan ve çoğunluğu maki bitki örtüsü olmak üzere çam ağaçları kül oldu.

Büyükkonuk- Yedikonuk arasında 35 dönümlük arazi içerisinde bulunan çam, zeytin, harnup ve makilik alan yandı.

Mallıdağ ile Arıdamı köyleri arasındaki dağlık arazide 20 hektarlık (200 dönüm) arazi içerisindeki maki bitki örtüsü, birçok ağaç kül oldu.

Dipkarpaz’da 10 dönüm maki bitki örtüsü yok oldu.

Kalkanlı piknik alanında 450 hektarlık(4500 dönüm) alan yandı.

Kalavaç ile Alevkayası arasında 20-30 dönümlük ormanlık alan küle döndü.

Kalavaç ile Alevkayası arasında 20-30 dönümlük ormanlık alan küle döndü. Karmi’de 10 dönüm ormanlık alan yanarak, zarar gördü.

Yedidalga- Bademliköy’de 40 dönümlük maki alan ve küçük orman arazisi yok oldu.

Kıbrıs’ın kuzeyinde son 4 aylık dönemde ciğerimiz yandı, 4 bin 875 dönümlük orman arazisi YOK OLDU…

Korkunç yangınlar, yemyeşil ormanlık alanlardan eser bırakmadı, doğal yaşamı yerle bir etti.

Özel Çevre Koruma Alanı içerisindeki anıt ağaçların da yok olduğu yangınlar sonucunda hem yangın helikopteri eksikliği hem de orman yangınlarına müdahalede konusundaki zafiyetler zaman zaman gündeme taşınsa da sonuç elde edilemedi.

Yangınlarının kimilerinde ‘sigara izmariti’ şüphesi ortaya çıktı, bazılarının çıkış nedeni ise tespit edilemedi.

Haziran ila Eylül aylarını kapsayan dönemde meydana gelen yangınların en acısı ise Kalkanlı’daki yangın oldu.

7 saatte kontrol altına alınan yangın sonucunda 450 hektarlık alan kül oldu.



4 AYLIK YANGIN BİLANÇOSU:

4 bin 875 dönümlük ORMAN ARAZİSİ KÜL OLDU!

Son yangın haberi Yeşilırmak’tan…

Son yangın haberi Yeşilırmak’tan geldi. Önceki gün bölgede çıkan yangın yürekleri ağza getirdi.

3 saat süren ve ormanlık alana sıçrayan yangın sonucu 60 dönüm alan ve çoğunluğu maki bitki örtüsü olmak üzere çam ağaçları kül oldu.

35 dönüm kül olmuştu

Büyükkonuk- Yedikonuk arasında 27 Ağustos tarihinde ormanlık arazide çıkan yangın sonucunda yaklaşık 35 dönümlük arazi içerisinde bulunan çam, zeytin, harnup ve makilik alan yanmıştı.

İtfaiye, orman dairesi ekipleri, Büyükkonuk Belediyesi ve vatandaşlarının da müdahale ettiği yangın

güçlükle söndürülmüştü.

‘Sigara izmariti şüphesi’, kül olan 20 hektar(200 dönüm)…

Öte yandan 26 Temmuz’da Mallıdağ ile Arıdamı köyleri arasındaki dağlık arazide yangın çıkmıştı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına sigara izmaritini neden olabileceğinden şüphe edilmişti.

Yangın sonucu 20 hektarlık arazi içerisinde bulunan maki bitki örtüsü, yabani zeytin ağaçları, çalılık alan ve küçük selvi ağaçları yanarak zarar görmüştü.

Dipkarpaz’daki yangın korkutmuştu…

Dipkarpaz’da 10 Temmuz tarihinde Blue Sea mevkiinde öğle saatlerinde çıkan yangın korkutmuştu.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın sonucunda 5 dönüm anız, 10 dönüm maki bitki örtüsü kül olmuştu.

En acısı Kalkanlı’daki yangın: 450 hektar kül oldu

Kalkanlı piknik alanı yakınlarında ormanlık arazide 2 Temmuz tarihinde saat 12.15 sıralarında çıkan yangın sonucunda 450 hektarlık alan kül olmuştu.

7 saatte kontrol altına alınan yangın Tepebaşı’na kadar ulaşmıştı.

Yangına İngiliz üslerinden 2 helikopter ve Türkiye’den bir yangın söndürme aracı müdahale etmişti…

Kalavaç ve Alevkayası’nda yangın: 20 dönüm!

31 Haziran’da bu kez Kalavaç ile Alevkayası arasındaki ormanlık alanda yangın çıkmıştı.

Orman yangınında 20-30 dönümlük alan kül olmuştu.

Arazinin sarp oluşu ve bölgede atış alanı bulunduğundan dolayı olası patlamamış mermiler bulunması ihtimali göz önünde bulundurmuş, yangın sırasında 3 ayrı patlama meydana gelmişti..

Karmi’de 10 dönüm yok olmuştu…

Karmi’de 30 Haziran Cuma gecesi İngiliz mezarlığının güneyinde çıkan yangında 10 dönüm ormanlık alan yanmıştı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, saat 22.00 sıralarında İngiliz mezarlığının güneyinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle başlayan yangında, ilk tespitlere göre yaklaşık 10 dönümlük ormanlık arazideki ağaçlar ve makilik zarar görmüştü.

Yangın, İtfaiye, Orman Dairesi, Girne Belediyesi ve Sivil Savunma ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.

Yedidalga- Bademliköy’de 40 dönümlük maki alan ve küçük orman arazisi

Öte yandan 9 Haziran gecesi Yedidalga- Bademliköy anayolunun güney kısmında meydana gelen yangın yürekleri ağza getirmişti.

Sivil Savunma Ormanı içerisinde tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangına, Güzelyurt ve Gemikonağı İtfaiye Şubelerinin yanı sıra, sivil savunma ve Orman Dairesi ekipleri de müdahale etmişti.

Yangında 40 dönümlük arazi içerisinde bulunan küçük orman arazisi ve makilik alan yanmıştı.