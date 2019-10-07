Dönmez, "Doğu Akdeniz’de enerji korsanlığına geçit vermeyeceğiz"

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlılığının hiçbir şekilde engellenemeyeceğini belirterek, "Yavuz sondaj gemimiz, cumartesi günü lokasyonuna ulaştı ve sabitleme çalışmalarına başladı. Son hazırlıklar tamamlandı. İnşallah bugün ya da yarın sabah Yavuz yeni sondajına başlayacak. Matkap dönmeye başlayacak. Haberi her an gelebilir." dedi.

Dönmez, bu yıl "Geleceği İnşa Etmek" temasıyla 10'uncusu düzenlenen Türkiye Enerji Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sürdürülebilir piyasa ekonomisi anlayışına dayalı fırsatlar sunan bir ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'nin artık bölgesinde enerji sektöründe bir "rol model" olduğunu vurgulayan Dönmez, son 16 yılda sektöre 100 milyar doların üzerinde yatırım yapıldığına işaret etti.

Dönmez, gelecek 3 yılda Türkiye ekonomisinin yüzde 5 büyümesiyle enerji talebinin de artacağını ve bu büyümenin birçok fırsat oluşturacağını anlattı.

Bakan Dönmez, bu kapsamda, her türlü düzenleme, mevzuat ve teşvikleri hayata geçirmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmasının yoğun başvuruyla tamamlandığını belirten Dönmez, kendi enerjisi ve teknolojisini üreten Türkiye'nin daha güçleneceğini söyledi.

Dönmez, şöyle devam etti:

"Ülkemizin 70 yıllık hayali olan ilk nükleer santrali Akkuyu'nun ilk ünitesini 2023 itibarıyla devreye alıyoruz. Türkiye, Akkuyu ile nükleer teknolojiyle tanışmış olacak. Akkuyu'nun bir diğer önemli boyutu da bilgi transferi gerçekleştirmiş olmak. Rusya'nın üniversitelerine gönderdiğimiz gençlerimiz oradaki bilgiyi ülkemize taşıyor. İnşallah, Türkiye bir teknoloji devrimi yaşamış olacak."

AKDENİZ'DE KARARLILIK VURGUSU

Dönmez, petrol ve gazda arama ve üretim çalışmalarının da hızlandırıldığını, denizlerde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ruhsat sahalarında sismik arama ve sondaj çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

Akdeniz'de Türkiye'nin kararlılığı ve ciddiyetini tüm dünyanın anlaması gerektiğini vurgulayan Dönmez, "Türkiye olarak Akdeniz’deyiz, KKTC’nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar savunacağız. Geçtiğimiz hafta Yavuz’un yeni bir seferde olduğunu, Güzelyurt-1’e doğru sondaj yapmak üzere yola çıktığını duyurmuştuk. Cumartesi günü lokasyonuna ulaştı ve sabitleme çalışmalarına başladı. Son hazırlıklar tamamlandı. İnşallah bugün ya da yarın sabah Yavuz yeni sondajına başlayacak. Matkap dönmeye başlayacak. Haberi her an gelebilir." ifadelerini kullandı.

"ARAYACAĞIZ, ARAŞTIRACAĞIZ VARSA, MUTLAKA BULACAĞIZ"

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklılığının Birleşmiş Milletler nezdinde de kayıtlı olduğunu savunan Dönmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Doğu Akdeniz’de enerji korsanlığına geçit vermeyeceğiz. Türkiye, bölgesinin hiçbir zaman göz ardı edilemeyecek bir ülkesidir. Biz, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızın farkındayız, takipçisi olacağız. Hiçbir güç bizi çalışmalarımızdan alıkoyamaz. Arayacağız, araştıracağız ve varsa, mutlaka bulacağız. Yerli teknolojiyle sınıf atlattığımız gemilerimiz ve gece gündüz milletimizin aydınlık geleceği için canla başla çalışan mühendislerimiz var. Bu konudaki öz yeterliliğimiz inşallah bizlere güzel günlerin kapılarını aralayacak. Bir zamanlar bu işleri yapmak için ne finansal gücü ne de teknik altyapısı olan Türkiye nerede, şimdi iki sondaj gemisinin yanına üçüncüsünü almak için girişimlerde bulunan ve Doğu Akdeniz’de hakkını yedirmeyen Türkiye nerede?"

Dönmez, Türkiye'nin uluslararası doğal gaz boru hattı ve depolama projelerine de değinerek, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Orta Doğu Avrupa bölgesinde dört sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminaline sahip tek ülke olduğunu bildirdi.

Beşinci terminalin inşasının da sürdüğünü aktaran Dönmez, "Mevcut LNG kapasitemizi 2016’ya göre 4 katına çıkardık. Saros, sıvılaştırılmış doğal gaz depolama ve yeniden gazlaştırma terminali (FSRU) tesisimizin de devreye girmesiyle günlük pik tüketimin yaklaşık yarısını LNG altyapımızdan karşılayabilecek duruma geleceğiz." dedi.

ERCİYES: “YAVUZ SONDAJ GEMİSİ ÇALIŞMASINA BUGÜN BAŞLAYACAK”

Bu arada TC Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Çağatay Erciyes, Yavuz sondaj gemisinin Güzelyurt-1 isimli yeni sondaj kuyusunda çalışmalarına bugün başlayacağını belirtti.

Yavuz sondaj gemisinin yeni çalışma noktasına yola çıkmasının ardından, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Çağatay Erciyes, Twitter'da yaptığı açıklamada, yeni sondaj çalışmasına bugün başlanacağını belirtti.

Erciyes, sondajın Türkiye'nin BM'ye kayıtlı kıta sahanlığı ve Türk hükümetinin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na 2012'de verdiği Resmi Gazete'de de yayımlanan ruhsat sahalarında yapılacağı bilgisini paylaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz'de arama faaliyetlerine devam etmek üzere Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerlediğini bildirmişti.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yavuz sondaj gemimiz yeni bir seferde. Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor. Yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak için durmayacağız. Varsa mutlaka bulacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Yazılı Seyir Uyarı Sistemi'ne göre, Yavuz sondaj gemisi Akdeniz'de Ocak 2020'ye kadar çalışmalarına devam edecek.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise, 5 Ekim'de Atina'yı ziyareti sırasında Türkiye'nin doğu Akdeniz'de yaptığı aramaların yasal olmadığı ve aramaların kabul edilemez olduğu iddiasında bulunarak, "Yasal faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlamak için diplomatik adımlar atmaya devam edeceğiz." diye konuşmuştu.