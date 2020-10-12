Dönmez: "Araştırmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz"
TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin bakım çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.
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TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Oruç Reis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı. Gemimiz, Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı. Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Varsa mutlaka bulacağız.” değerlendirmesinde bulundu.
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Etiketler : oruç reis, doğu akdeniz, fatih dönmez
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