Dönmez adaya geliyor
Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, günübirlik resmi ziyaret için yarın Kıbrıs'a geliyor.
A+A-
Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, günübirlik resmi ziyaret için yarın Kıbrıs’a geliyor.
TAK muhabirinin edindiği bilgiye göre, Dönmez, yarın 10.55’te Ercan Havalimanı’nda olacak.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın saat 11.30’da Dönmez’i kabul edecek.
Ardından Başbakan Ersin Tatar da konuk bakanla bir araya gelecek.
Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un vereceği çalışma yemeğinin ardından akşam saatlerinde adadan ayrılacak.
Bu haber toplam 111 defa okunmuştur
Etiketler : Fatih Dönmez, enerji
Önceki ve Sonraki Haberler