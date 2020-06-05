Döner bıçağıyla saldırdı, serbest kaldı!

Lefkoşa’da döner bıçağı ile terör estiren zanlı S.S. dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kemal Erdelhun olguları aktardı. Polis, zanlı S.S. ‘öldürmek kastıyla ağır yaralama ve vahim zarar’ suçlarıyla bağlantılı olarak tutuklandığını belirtti. Polis, 02.06.2020 tarihinde saat 14.00 raddelerinde, Lefkoşa’da, Lefkoşa Türk Belediyesine ait çiçek fidanlığı önünde, Dikmen’de sakin zanlı S.S.’nin tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ağız uzunluğu 54 cm toplam uzunluğu 68 cm olan döner bıçağı ile tartışmış olduğu Dikmen de sakin Ergin Yetken’i öldürmek kastı ile sağ kol dirsek kısmını ve vücudunun arka sağ kısmından keserek öldürmeye teşebbüs edip, ağır şekilde yaralayıp, sağ dirseğinde 15 cm ebadında kesi oluşmasına sebebiyet verip vahim zarara uğratıp yaralamış ve olay yerinden kaçtığını mahkemeye aktardı. Polis, aynı gün zanlı aleyhine Lefkoşa Kaza Mahkemesinden derdest emri temin edildiğini söyledi. Polis, aynı gün zanlı Dikmen’de bulunan ikametgâhında tespit edilip tutuklandığını ve yine toplam uzunluğu 68 cm olan döner bıçağının tasarrufunda bulunup emare zapt edildiğini belirtti. Polis, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 10 bin TL nakdi teminat yatırması ve iki kefilin 150’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamaları koşullarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.