Tartıştığı kişiye döner bıçağıyla saldırdı, yaralayarak öldürmeye teşebbüs etti, olay yerinden kaçtı, kısa süre sonra polis tarafından tutuklandı.

Lefkoşa’da döner bıçağı ile terör estiren zanlı S. S. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç olguları aktardı. Polis, zanlı S. S. hakkında, “öldürmek kastıyla ağır yaralama” ve “vahim zarar” suçlamalarının getirildiğini belirtti.

Polis, 02.06.2020 tarihinde saat 14.00 raddelerinde, Lefkoşa’da, Lefkoşa Türk Belediyesine ait çiçek fidanlığı önünde, Dikmen’de sakin zanlı S. S.’nin tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu döner bıçağı ile tartışmış olduğu Dikmen de sakin Ergin Yetken’i öldürmek kastı ile sağ kol dirsek kısmını ve vücudunun arka sağ kısmından keserek öldürmeye teşebbüs etiği ve olay yerinden kaçtığını mahkemeye aktardı.

Aynı gün Dikmen’de bulunan ikametgâhında tespit edilip tutuklan zanlı aleyhine Lefkoşa Kaza Mahkemesinden derdest emri temin edilirken döner bıçağı da tasarrufunda bulundu.

Polis, zanlının akşam 23.30-23:58 saatleri arasında mesele ile ilgili gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ile tekzibine yeni başlandığını ve ifadede geçen birçok isimlere ulaşılıp ifadelerinin temin edileceğini anlattı. Olayın geçtiği bölgede kamera görüntülerinin temin edilip incelenmesi gerektiğini söyledi.

Meselenin çok ciddi olduğu ve tahkikatın salim bir şekilde yürütülmesi için zanlının 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep edilirken, zanlının avukatı Özgü Özyiğit, tutukluluk talebine itiraz etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın, itirazı reddedip, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.