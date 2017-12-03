Döne Sonbaş yaşam mücadelesini kaybetti
Dörtyol’da 23 Kasım’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 44 yaşındaki Döne Sonbaş tedavi gördüğü Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde bu sabah saat 01.03’te yaşamını yitirdi.
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Dörtyol’da 23 Kasım’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 44 yaşındaki Döne Sonbaş tedavi gördüğü Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde bu sabah saat 01.03’te yaşamını yitirdi.
KAZA NASIL OLMUŞTU?
Dörtyol köy girişinde 23 Kasım’da, saat 11:30’da meydana gelen kazada, Döne Sonbaş yönetimindeki FN 044 plakalı araç ile Türkmenköy istikametinden Dörtyol istikametine doğru seyrederken dikkatsizliği sonucu aracın kontrolünü kaybederek o esnada karşı istikametten gelen Kemal Fidan yönetimindeki AA 103 plakalı traktörün sağ arka tekerlek kısmına çarpması sonucu yaşanmıştı.
Kazada yaralanan Döne Tırlık ile Kemal Fidan Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, FN 044 plakalı araçta büyük hasar meydana geldi, traktör ise ikiye ayrılmıştı.
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Etiketler : TRAFİK, TRAFİK KAZA, ÖLÜM, döbe sonbaş
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