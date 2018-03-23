Don Diablo Kıbrıs’a Geliyor  

Cage Wonderland, 2018 yılının yaz aylarına da damga vurmaya hazırlanıyor.

Milyonlarca izleyici, yüz binlerce dinleyici kitlesine sahip olan Dünya dans müziğinin 1 numaralı ismi Don Diablo, 14 Ağustos Salı akşamı Girne’de bulunan Cage Club sahnesinde hayranları ile buluşacak.

DJ Mag 2017 Top 100'de 11. sıraya yükselen ve dünyanın en büyük müzik festivalleri Tomorrowland, Ultra Music Festival, Dance Valley vew Electricity'nin vazgeçilmez ismi olan Don Diablo, Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez Cage Wonderland farkı ile performans sergileyecek.

"Cutting Shapes", "Momentum", "Universe" ve "Any Time" gibi bir çok parçanın yaratıcısı olan Don Diablo, Tiesto'dan sonra KKTC'ye gelecek en büyük DJ olarak tarihe geçecek. Don Diablo adaya özel jeti ve tüm ekibiyle gelecek.