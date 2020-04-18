"Domuzcular Burnu'ndaki hastane 'pandemi hastanesi' olmalı"

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Halil Başar Uzuner, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Lefkoşa Domuzcular Burnu'nda konuşlandırılmış olan Askeri Hastanesi'nin şuanda atıl durumda olduğunu, bu hastanenin pandemi hastanesi olarak kullanılabileceği önerisinde bulundu. 2000-2004 yılları arasında söz konusu Askeri Hastane'de sözleşmeli hekim olarak görev yaptığını aktaran Dr. Uzuner, bir hastanenin ihtiyacına göre her odasına inşa edilmiş oksijen alt yapıları ve radyoloji odası mevcut olduğunu söyledi. Bahse konu hastanenin bir süreliğine kentsel sağlık merkezi olarak hizmet verdiğini, ancak şuanda atıl vaziyette olduğunu vurgulayan Dr. Uzuner, binanın giriş çıkışları bir noktadan kontrol edilebilecek bir pandemi hastanesi olarak GKK'dan bir süreliğine ödünç alınabileceğini tavsiyesinde bulundu.

Dr. Halil Başar Uzuner'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"ÖNERIMDIR :

2000 - 2004 yılları arasında Güvenlik Kuvvetleri Askeri Hastanesinde sözleşmeli KBB hekimi olarak görev yaptım. Söz konusu hastane Domuzcular Burnu denilen bölgede konuşlandırılmış, inşaatı süresince hiçbir şey esirgenmemiş, her odasında bir hastane ihtiyacına göre inşa edilmiş oksijen altyapıları mevcut, radyoloji odası mevcut olan bir bina. Bu bina bir süreliğine zaten kentsel sağlık merkezine ev sahipliği yapmıştı. Şu an atıl vaziyette. Giriş çıkışları da bir noktadan kontrol edilebilecek tam bir “pandemi hastanesi” olarak Güvenlık Kuvvetlerimizden bir süreliğine ödünç alınabilecek bir merkez. Bu 45 gün olayı ki 40 gün kaldı böylece biter. Binanın iç mefruşatı kalan 40 günde hemen döşenir. Düşünemediğim bir nokta varsa fikrimin tartışılırlığını kabul ediyorum. Orda 4 yılını geçirmiş bir doktor olarak ihtiyaç da hasıl olmuşsa bu binanın atıl durumu beni üzmektedir . Saygılarımla..."