Etkisini gösteren gribal enfeksiyon, bazı vatandaşlarda domuz gribi şüphesi yarattı. Hastaneye grip şikayeti ile giden bazı anne-babalar çocuklarına ‘domuz gribi’ teşhisi konulduğunu sosyal medyada paylaştı.

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin başhekimi Adil Özyılkan, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, ülkede gribal enfeksiyon salgını olduğunu fakat bunun yataklı tedavi gerektirecek kadar güçlü olmadığını açıkladı.

Hastaneye gelen hastaların ayakta tedavi gördükten sonra evlerine geri gönderildiğini ve hastalığın yataklı tedavi gerektirecek kadar güçlü olmadığını kaydeden Özyılkan, domuz gribinin varlığına dair net bir ifade kullanmadı.

İki yıl öncesi gibi bir durumun olmadığını belirten Başhekim, gribal enfeksiyonun pek çok varyasyonu olabileceğinin altını çizdi.

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