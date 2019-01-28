Domuz etine ön izinle ithalat izni verilebilecek

Kıbrıs’ın güneyinden domuz eti ithaline, ön izin alınması kaydıyla izin verilebilecek.

Kuzey ile güney arasındaki ticarete ilişkin yeni kurallar içeren “Dış Ticaret (Düzenleme ve Denetim) Kuzeyden güneye İhracat ve güneyden kuzeye İthalat ve/veya Geçici İthalat (Değişiklik) Tüzüğü” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Turizm sektörü talep etti

TAK muhabirinin Ticaret Dairesi’nden aldığı bilgiye göre, domuz eti ithalatına izin verilmesiyle ilgili tüzük değişikliği, özellikle turizm sektöründen gelen talep üzerine yapıldı.

Tüzük uyarınca, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin, süt ve süt ürünlerinin, işlenmiş gıda ürünlerinin ve patlayıcı madde ve ham maddelerinin Güney Kıbrıs’tan ithali yapılamıyor.

Ancak yetiştirilmek amacıyla yavru çipura ve yavru levrek balıkların Su Ürünleri Yasası’na bağlı olarak yetkili makamlardan, uluslararası sağlık sertifikasına sahip Güney Kıbrıs menşeli taze domuz etinin Veteriner Dairesi’nden, ön izin almak suretiyle Kıbrıs’ın kuzeyine ithali yapılabilecek.

