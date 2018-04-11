DOME Otel İşletmecisi Dayanışma Turizm adına TURİZM gazetesine bir açıklama yapan Bayram Karaman, otelle ilgili iddiaları yanıtladı, "Dome Hotel’de insanlık var, insanlar var, konukseverlik var, şeffaflık var, ama hile asla" dedi.

Dome Hotel ile ilgili olarak basında çıkan bazı haberlerin gerçek dışı olduğuna dikkat çeken Karaman, otele yönelik olumsuz iddiaların, sona erecek sözleşmenin uzatılmasını engellemeye yönelik olduğu belirtti.

Bayram Karaman şunları söyledi;

“2008 Mayısında çalışanların işletme yönetiminde ağırlıkta olduğu Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile imzalanmış olan “Ortak işletme mukavelesi” 2018 Mayıs ayında sona erecektir.

Yaklaşık bu on yıllık sürede kaynak tüketen bir işletme, çalışanlar tarafından tekrar ekonomiye kazandırılmış ve kaynak üreten bir noktaya getirilmiştir.

Dome Hotel için yapılan gerçek dışı yayınlar, yazılan çirkin yazılar hem çalışanlara ve hem de yapılan güzel şeylere haksızlıktır.

Dome Hotel’de emek var, özveri var, ama yolsuzluk ve yalan asla.

Dome Hotel’de insanlık var, insanlar var, konukseverlik var, şeffaflık var, ama hile asla.

Dome Hotel’in sigortalara, vergi dairesine, çalışanlara ve esnafa ödenmeyen borcu yok.

Dome Hotel, çalışanlarının emeklilik yaşına kadar hatta emeklilik sonrası da çalışabildiği Kıbrıs’taki yegane otel. İnsanca çalışma ve insanca yaşama koşullarının sağlanması yönünde azami duyarlılık gösteren bir işyeri. İddia edildiği gibi işten atılan ya da mutsuz olan işçisi yok. Emekli olduğu için veya başka bir iş bulduğu için kendi isteği ile ayrılan son beş yılda 8-9 kişi var.

Dome Hotel’de konuklarımız mutlu, çalışanlarımız mutlu, işletmemizle iş yapanlar mutlu.

İşletme yönetiminin çalışanlara devrinden çalışan kazandı, Vakıflar kazandı, Kıbrıs Türk Halkı kazandı. Kaybedeni olmayan örnek bir işletme modeli oldu.

Bir süreden beridir, bu ortak işletme mukavelesinin uzatılmasını engellemek isteyenler, akıl almaz iftira kampanyası başlattılar. Personelin %10 servis parasını, işletmenin geliriymiş gibi lanse etmektedirler. Çalışanlara sendikanın yardımlaşma fonu vasıtası ile dağıtılan bu parayı hesaplarda gösterilmeyen işletme geliri olarak lanse etmek kuru bir iftiradır.

Hiçbir zaman Dome Hotel’de, Vakıflar dönemi de dahil olmak üzere, personelin servis paralarına işletme geliri işlemi yapılmamıştır. Yasal olarak da yapılması mümkün değildir. Çünkü bahşiş nitelikli bu para işletmenin değil, çalışanlarındır. İşletmeye ait olmayan bir paranın iletme hesaplarında olmamasının nesi gelirleri gizleme oluyor?

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden gelen aynı muhasebe düzeni ile çalışıyoruz. O dönemde de bugünkü gibi çaılşanın servis parası hesaplarında işletmenin geliri olarak kaydedilmiyordu.Onlarda mı gelirleri gizliyor. Düşük gösteriyordu?

Özetle:

a- Dome Hotel, 2008 den günümüze her yıl, yeminli murakıp tarafından denetlenen hesapları başta Kıbrıs Vakıflar İdaresi olmak üzere tüm ilgili dairelere vermektedir.

b- Hesaplarda işletme gelirlerinin eksik gösterilmesi asla söz konusu değildir.

c- İddia sahipleri iddialarında samimi iseler “algı oluşturma” derdini bırakıp ilgili dairelere suç duyurusunda bulunmalıdırlar.

d- Biz, mahkemeye başvuracağız. Böylece iddia sahiplerine de iddialarını ispat için bir fırsat yaratmış oluyoruz.