Bir süredir Vakıflar Örgütü ile Dome Otel’i işleten Turizm Emekçileri Sendikası Başkanı ve Dayanışma Turizm LTD. Dome Hotel Yönetim Kurulu arasında sorun olan "Dome Otel Sözleşmesi" konusunda "ilerleme" olduğu öğrenildi.



YENİDÜZEN'in güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre Vakıflar İdaresi yönetim kurulunda sözleşme ile ilgili uzlaşıya varıldı. Sözleşme taslağının yarın toplanacak Vakıflar İdaresi yönetim kurulunda ele alınarak değerlendirileceği, aynı zamanda da Dome Otel'i işleten Turizm Emekçileri Sendikası Başkanı ve Dayanışma Turizm LTD. Dome Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Karaman’a gönderileceği belirtiliyor.



Bu bilgileri resmi kaynaklar doğrulamazken YENİDÜZEN’e bilgi veren üst düzey bir resmi kaynak "Süreç ilerliyor" dedi.



Dome Otel sözleşmesinin birkaç gün içinde de imzalanabileceği belirtiliyor.



