Dome Otel: Test sonuçları negatif

Dome Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Karaman, 16 günlük karantina sürecinde özverili ve kurallara uygun görev yapan 38 otel çalışanının test sonuçlarının “negatif” çıktığını açıkladı.

“Hep sağlıklı kalsınlar, kalalım” diyen Karaman, “Kurallara uymak, tedavi olmaktan daha kolaydır unutmayalım” uyarısı da yaptı.

Yurt dışından gelen ve karantina sürecini Dome Hotel’de geçirenler sevdiklerine kavuşurken, Dome Otel yönetimi ise bu sürede görev yapan yaklaşık 35 çalışana tedbir amaçlı Covid-19 testi yapılmasını talep etmişti.

Dome Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Karaman, başarılı bir karantina süreci geçirdiklerini belirterek, “Bizim açımızdan hiçbir sıkıntı görülmüyor. Misafir ettiğimiz insanlar ve aileleri de tüm bu karantina sürecinden çok mutlu. Herkes bize ve hizmet veren herkese teşekkür etti. Otel olarak yardımcı olduğumuz için çok mutluyuz.” dedi.

Üç gün önce test yapıldığı zaman 1 pozitif vaka çıktığını ifade eden Karaman, bu kişinin de hemen hastanede gözetim altına alındığını belirtti.

Karaman, pozitif çıkan vakanın hiçbir belirtisi bulunmadığını ifade ederek, temaslılarına da test yapıldığını ve tümünün negatif çıktığını sözlerine ekledi.