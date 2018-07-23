Dome Otel, belgeseli Mağusa'da gösterilecek

Bir otelin hüzünlü ve gururlu hikayesi Dome Otel, belgeseli bu kez Mağusa’da gösteriliyor.

26 Temmuz Perşembe akşamı Mağusa Suriçi Derneği (MASDER) Bahçesi’nde gerçekleşecek gösterim 20.30 da başlayacak.

Belgeselde otelin kuruluşundan günümüze ayrıntılı tarihi bilgiler, mimarisine dair bilinmeyen detaylar ve farklı toplumları buluşturan insan hikâyelerine yer veriliyor.

Kırk beş dakikalık belgesel ayrıca Girne ve Dome Otele’e ait değişik fotoğraflar ve görüntülere de içeriyor.

Otelin geleceğine dair atılacak adımlar henüz netlik kazanmazken, otelin kurucusu Kostas Katsellis’in torunu Kostas Zambarloukos da ilk kez bu belgesel için konuştu; otelin geçmişini, geleceğe ilişkin düşüncelerini paylaştı.

Yönetmenliğini ve senaryosunu Simge Çerkezoğlu’nun, görüntü yönetmenliğini Mehmet Alasya’nın gerçekleştirdiği belgeselin müzikleriyse Okan Ersan’a ait.