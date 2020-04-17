Dome Hotel misafirlerini uğurladı, test talep etti

Yurt dışından gelen ve karantina sürecini Dome Hotel’de geçirenler sevdiklerine kavuştu. Otel ise bu sürede görev yapan yaklaşık 35 çalışana tedbir amaçlı Covid-19 testi yapılmasını talep etti.

YENİDÜZEN’e konuşan Dome Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Karaman, başarılı bir karantina süreci geçirdiklerini belirterek, “Bizim açımızdan hiçbir sıkıntı görülmüyor. Misafir ettiğimiz insanlar ve aileleri de tüm bu karantina sürecinden çok mutlu. Herkes bize ve hizmet veren herkese teşekkür etti. Otel olarak yardımcı olduğumuz için çok mutluyuz.” dedi.

Üç gün önce test yapıldığı zaman 1 pozitif vaka çıktığını ifade eden Karaman, bu kişinin de hemen hastanede gözetim altına alındığını belirtti.

Karaman, pozitif çıkan vakanın hiçbir belirtisi bulunmadığını ifade ederek, temaslılarına da test yapıldığını ve tümünün negatif çıktığını sözlerine ekledi.

Tedbir amaçlı Covid-19 testi talep ettiklerini de anlatan Karaman, “Biz de otel ve çalışanlarına herkese test yapılmasını talep ettik. Otelde fiilen bu hizmeti sunan yaklaşık 35’in üzerindeki personele de test yapılacak.” şeklinde konuştu.

Karaman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise “Karantina sona erdi. Misafirlerimiz ailelerine kavuşuyor. Yaşasın sağlık yaşasın özgürlük. Hizmeti eksiksiz sunan Dome Hotel personeline sonsuz teşekkürler.” ifadelerine yer vermişti.