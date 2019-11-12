Dome hotel ilgi odağı oldu

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen World Travel Market (WTM) 2019 Turizm Fuarı’nda açılan Dome Otel standına farklı ülkelerden çok sayıda katılımcı yoğun ilgi gösterdi. Dome Otel standı adeta bir ‘Birleşmiş Milletler’ platformuna dönüştü.

Afrika’dan Amerika’ya, Asya’dan Avrupa’ya farklı kıtalardan fuara gelen ziyaretçiler, Dome Otel kartlarıyla kameralara poz verdi. Geleneksel kıyafetler eşliğinde çekilen fotoğraflar ortaya rengarenk görüntüler çıkardı.

4-6 Kasım tarihlerinde düzenlenen World Travel Market 2019 Turizm Fuarı dünyanın ikinci büyük turizm fuarı olarak kabul ediliyor. Fuara bu yıl 181 ülkeden yaklaşık 4 bin 600 firma katıldı. Fuarı 52 binden fazla turizm profesyoneli ziyaret etti.