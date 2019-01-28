Dome Hotel Belgeseli yarın Akşam Basın–Sen'de…
“Hüzünlü ve Gururlu Hikayesiyle Dome Hotel” adlı belgesel, yarın akşam Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) lokalinde gösterilecek.
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“Hüzünlü ve Gururlu Hikayesiyle Dome Hotel” adlı belgesel, yarın akşam Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) lokalinde gösterilecek.
Basın-Sen’den yapılan açıklamaya göre, gösterim saat 19.30'da başlayacak.
Katılımın ücretsiz olacağı belgesel gösterimiyle ilgili detaylı bilgi için 0 533 838 50 06 numaralı telefonun aranabileceği ve belgesel gösterimine ilgi duyan herkesin katılabileceği duyuruldu.
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