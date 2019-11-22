Domatesten sert düşüş

Fehime ALASYA



Alışveriş sepetine giren meyve sebzelerde fiyatlar bu hafta kuzeyde seyrini korurken, güneyde hareketlendi. Domates fiyatlarındaki önemli ölçüdeki düşüş dikkat çekti.

Geçtiğimiz hafta kuzeyde yaklaşık 9 TL olan domates, bu hafta 4 TL’ye gerilerken, güneyde 12 TL’den 6 TL’ye düştü.

Kuzeyde birçok sebze meyve fiyatı değişmezken, hareketlilik düşüş yönünde seyretti. Güneyde ise fiyatlar hareketlendi.

Kasap reyonlarındaki fiyatlarda hem kuzey hem de güneyde herhangi bir değişiklik olmazken, kuzeyde market reyonlarında bazı ürünlerde indirime gidildi. Güneyde ise bazı ürünlerin fiyatı yükseldi.

Kuzeyde fiyatlar düşüşe geçti…



Kıbrıs’ın kuzeyindeki fiyatların seyri bu hafta değişmezken, birçok üründe indirime gidildi.

Domates, patates ve taze fasulyenin kilosunda indirime gidildi. Özellikle domates sert düşüşle dikkat çekti.

Geçtiğimiz hafta kilosu 8,75 TL olan domates, bu hafta 4,85’e geriledi. Taze fasulyede ise 2,50 TL’lik gerileme yaşandı.

Kuzeyde fiyatı yükselen tek ürün birkaç TL’lik zam ile kuru soğan ve kivi oldu.

Güneydeki fiyatlar hareketlendi

Güneyde ise fiyatlar bu hafta hareketlendi. Birçok üründe rakamlar yükselirken, aynı ölçüde düşüşler de yaşandı.

Kuzeyde domates fiyatlarında görülen düşüş güneyde de aynı ölçüde seyretti.

Bu hafta güneydeki domates ücretleri 12 TL’den 6 TL’ye geriledi.

Güneydeki bir diğer önemli düşüş ise üzüm, mandalina ve mantarda oldu.

Buna karşın salatalık, kolokas ve bullezde ciddi fiyat artışına gidildi.