Şahali: “El ele tutuştuk, totem de yaptık… yattık kalktık Hükümet bitti”

“CTP Milletvekili, eski Tarım Bakanı Erkut Şahali, ‘2 dönem Tarım Bakanıydınız, neden yapmadınız’ diye soran Dursun Oğuz’a geçmişi hatırlattı.

“Evet doğrudur, 2 dönem Tarım Bakanlığı yaptım. Birinde Genel Sekreteriydiniz, iyi bilirsiniz, UBP’nin çekilmesiyle bitti, diğeri de ‘yattık, kalktık bitti.

2.sinde Bakanlar Kurulu’nda oturduk, el ele tutuştuk totem de yaptık, ‘birlikteyiz, bu ülkeyi daha iyiye götüreceğiz’ dedik, yattık kalktık bitti.

İşte o ‘neden yapmadınız’ diye sorduğunuz pek çok şeyi de bu nedenle masanızda hazır bıraktık.”

CTP Mağusa Milletvekili, eski Tarım Bakanı Erkut Şahali, Mağusa’da hesaplı fiyatları ile bilinen bir marketten aldığı fiyatları paylaştı, domatesin kilosunun 12 TL, salatalığın 17, patlıcanın 20, patatesin 7, kabağın18 TL olduğunu altını çizdi, bu fiyatlarla üretimin devamlılığından bahsedilemeyeceğine işaret etti.

CTP Mağusa Milletvekili, eski Tarım Bakanı Erkut Şahali, Mağusa’da hesaplı fiyatları ile bilinen bir marketten aldığı fiyatları paylaştı, domatesin kilosunun 12 TL, salatalığın 17, patlıcanın 20, patatesin 7, kabağın18 TL olduğunu altını çizdi, bu fiyatlarla üretimin devamlılığından bahsedilemeyeceğine işaret etti.

Üreticinin desteklenmesinin yanı sıra, tüketicinin de korunması gerekliliğine vurgu yapan Şahali, Tarım Bakanlığı’nın ise bu fiyatlara sadece ‘baktığını’ belirtti.

‘Et ithali işin kolayına kaçma’

Pazarda aşırı yükselen et fiyatlarının ithalatı gündeme getirdiğine işaret eden Şahali, Bakanlığın işin kolayına kaçıp, popülist davranarak, müdahale etmek yerine ithal yolunu seçtiğini belirtti.

İthal etin geldiği gün yaşanabilecek sıkıntılara işaret eden Şahali, Tarım Bakanlığı’nın yanı sıra, ilgili sektör örgütünün de ‘kış uykusunda’ olduğu görüşünü belirtti.

Bu konuların daha ciddiyetle ele alınması gerekliliğine vurgu yapan Erkut Şahali, bu yıl 230 bin olan hayvan rakamının gelecek yıl kaça çıkarılacağına, hastalık dirençlerini düşürmeye yönelik bir çalışma olmamakla birlikte sadece ‘para vererek’ destekleme politikasının güdüldüğünü de ifade etti.

Şahali, Hükümet’in gelecekte oluşabilecek fiyat artışlarını dikkate alarak süt fiyatlarını da artırdığına dikkat çekti.

TÜK’ün et ithalini sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını söyleyen Şahali, Lefkoşa Mezbahası vasıtası ile yapılabileceği gibi, ‘aracıların’ aradan çıkarılarak et fiyatının da düşürebileceğini ifade etti.

CTP Milletvekili Erkut Şahali, yakında küçükbaş hayvancılıkta da sıkıntı yaşanacağına dikkat çekti.

Şahali, ‘Dış ticaret dengesinde harikalar yaratan Başbakan’ın, yollar için gereken 50 milyonu ‘İstihdam Destek Fonu’ndan karşılama yoluna gittiğine işaret etti.

Domuz eti ithalatı için geçtiğimiz dönemde çalışma başlatıldığını hatırlatan Şahali, ülkede 50 bin kişi domuz eti tüketen gayri müslimler varken, hızlı ve yaratıcı bir şekilde taze domuz eti ithalatının gerçekleştirilmesi ve bununla ilgili kaçakçılığın da önüne geçilmesi gerektiği görüşünü belirtti.

“Karanlık işlere bulaşan kamu görevlileri, bürokratlar varsa ortaya çıkarılmalı”

‘Et kaçakçılığı’na ilişkin Tarım Bakanı ve ekibini hedef alan iddialar olduğunun da altını çizen Şahali, Tarım Bakanı Dursun Oğuz’u bununla ilgili açıklama yapmaya davet etti.

‘Karanlık işlere bulaşan’ bürokrat veya kamu görevlileri varsa bunların da görevlerinden uzaklaştırılarak yargıya havale edilmesi gerektiği gibi, kimsenin de töhmet altında kalmasına izin verilmemesi gerektiğini altını çizdi.

Mezbahalar konusunda Tarım Bakanı’nın açıklamasını da son derece ‘talihsiz’ bulduğunu belirten Şahali, Lefkoşa Belediyesi Mezbahasının işlevsel hale getirilmesi ve özel sektörün kullandığı mezbahanın düzenlenmesi ile sağlıklı kesim koşullarında sahip 2 mezbahaya sahip olunabileceğini kaydetti.

Tarım Bakanı Dursun Oğuz:

“Biri 8’e, biri 12’ye satarsa suç Tarım Bakanı’nın mı?”

Tarım Bakanı Dursun Oğuz, 40 yıllık mezbaha sorunun 9 aylık hükümette olmuş gibi söylendiğini ifade ederken, “40 yıldan beri Tarım Bakanı benmişim gibi konuşuyorsunuz, siz de Tarım Bakanlığı yaptınız” dedi.

Erkut Şahali’nin Bakanlığı döneminde kendisinin de patates fiyatını eleştirdiğini söyleyen Bakan Oğuz, sebze fiyatının ‘güneşe göre’ değiştiğini savundu.

“Biri 8’e, biri 12’ye satarsa suç Tarım Bakanı’nın mı?” diye soran Oğuz, salatalığın ithale açık olmasına karşın marketler arasındaki fiyatların farklı olabileceğini söyledi.

Etin şu anda ‘anormal bir fiyata’ satıldığını söyleyen Tarım Bakanı Dursun Oğuz, Erkut Şahali’nin uyarısı üzerine ‘okka’nın kullanılmaması gerektiğini söylese de, etin kilosunu bugün okkası 40 TL’ye satıldığını ancak, 28 TL’ye satılması gerektiğini belirtti.

Etlerin sınıflandırılması gerektiğini söyleyen Bakan Oğuz, mezbahalarda artık hepsine ayrı soğuk mühür vurulacağını ifade etti. Ülkede kuzu eti ile koyun etinin karıştırılarak haksız kazanç elde edildiğini de söyledi.

Devlet Üretme Çiftliği’nde küçükbaş havyana yönelik bir merkez kurulması için çalışma başlattıklarını da ifade eden Oğuz, eğitimlerin de devam ettiğini kaydetti.

Süt fiyatındaki ‘iyileştirme’nin geçmişe dönük sektördeki kayıpların giderilmesi için yapıldığını da söyledi.

Lefkoşa’daki mezbahaya ilişkin de eleştirileri yanıtlayan Bakan Oğuz, mezbahanın faaliyete geçmesi için LTB ile görüşülmesi gerektiğini kaydetti.

“İstihdam Destek Fonu ile ilgili haklısınız”

İstihdam Destek Fonu ile ilgili Tarım Bakanlığı adına da talepte bulunduklarını söyleyen Bakan Oğuz, “Son derece haklısınız o konuda” dedi.

Kaçakçılığa ilişkin iddialar ‘karalama kampanyası’ olarak nitelendiren Tarım Bakanı Dursun Oğuz, ‘Ben kendi bürokratlarımın kefiliyim’ dedi.

‘Rahatsız olan birilerinin’ başkalarını suçladığını söyleyen Oğuz, ‘çomak sokulan bu noktanın’, kaçakçılık yapanları rahatsız ettiği ve ortaya iddialar ortaya atıldığını savundu, üzerine gitmeye de devam edeceklerini kaydetti.

Kaçak kesimler ve gıda güvenliği ile ilgili de denetimlerinin sürdüğü söyleyen Bakan Oğuz, “Saklayacağımız bir şey olmayacak, tespit ettiğimiz bir şey olursa açıklayacağız” dedi.