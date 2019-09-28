Domates altın oldu: 7,25 TL

Son haftalarda yükselişe geçen domates fiyatı bu hafta 7 TL’yi aştı. Geçtiğimiz hafta 5,95 TL olan domates bu hafta 1,30 TL’lik artış ile 7,25’ten satıldı. Kuzeyde yükselen fiyatından ötürü ithalat kapılarını aralayan domatesin kilosu güneyde de 12,20 TL'ye çıktı

Fehime ALASYA

Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyindeki alışverişte ise bu hafta sebze meyve reyonları yine hareketliydi. En büyük hareketlilik düşüş yönünde güneyde görülürken, kuzeydeki sebze reyonları geçen haftaki fiyatlarını korudu. Kuzeyde bu hafta çıkışta olan domates fiyatları hem devletin, hem vatandaşın hem de üreticilerin gündemindeydi.

Tarım Bakanlığı ile görüşen domates üreticileri, fiyatların aşağıya çekilmesi için çözüm aradı.

Kuzeyde yükselen fiyatından ötürü ithalat kapılarını aralayan domatesin kilosu, 7,25 TL iken, güneyde 12,20 TL'ye alıcı buldu. Et reyonları ise her zamanki gibi güneydeki cazibesini korudu. Mevsim meyvelerinden nar, üzüm, incir, sebzelerden turp, pırasa, dolmalık biber, kereviz gibi ürünler arasında yüksek fiyat farkları görüldü.

Pancar çıktı, kivi düştü

Kuzeydeki sebze fiyatları geçtiğimiz haftadaki seyrini korudu. Altı çeşit üründe fiyatlar yükselirken, üç kalemde indirime gidildi. Bu hafta fiyatı en çok yükselen ürün 3 TL ile pancar olurken, en büyük düşüş kivide yaşandı. Geçtiğimiz hafta 24,95 TL olan kivi, bu hafta 15,95'e çıktı. Pancar ise 3,60 TL'den 6,25 TL'ye çıktı.

Güneyde fiyatlar düştü

Kıbrıs'ın güneyinde ise birçok sebze ve meyvede fiyatlar düştü. 11 üründe fiyatlar düşerken beş üründe fiyatlar yükseldi. Güneyde en hızlı yükselişi 7 TL ile portakal gösterdi. Geçtiğimiz hafta 5 TL civarında olan portakal, 12 TL'ye yükseldi. En büyük düşüş 9 TL ile kabakta yaşandı. Kabak 17 TL'den 7 TL'ye geriledi.

‘Sınırlı domates ithali’ gündemde

Son haftalarda yükselişe geçen domates fiyatları bu hafta 7 TL’yi aştı. Geçtiğimiz hafta 5,95 TL olan domates bu hafta 1,30 TL’lik artış ile 7,25’e çıktı, gözler ihtiyaç durumunda sınırlı olarak yapılan ithal domatese çevrildi…

Market reyonlarındaki domatesin kilosu 7,25 TL’ye çıkarken, üreticiler, girdi maliyetleri yüksek olduğu için domatesin toptancıya satış fiyatının 3.60- 4 TL arasında olduğunu belirtiyor.

Geçtiğimiz günlerde, Tepebaşı, Çamlıbel bölgesindeki domates üreticileri ve meyve-sebze toptancıları, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile görüşmüş, artan domates fiyatları konusunu masaya yatırmıştı.

Toplantıda tüketicinin kaliteli domatese uygun fiyata erişiminin mümkün olması, bununla birlikte üreticinin de mağdur olmaması için görüş alışverişi yapılmıştı.

Bakan Oğuz, fiyatların artması durumunda, fiyatı dengelemek amacıyla sınırlı da olsa ithalatın gündeme gelebileceğini söylemişti.

İngiltere’de bir kasap reyonu

Kuzu pirzola 98 TL

Gelir düzeyi ve yaşam standardı Kıbrıs’ın kuzeyinden çok daha iyi bir noktada olan İngiltere’den YENİDÜZEN’in alış veriş sepetine yansıyan bir kasap reyonu, et fiyatlarının Kıbrıs’ın kuzeyinde daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Kıbrıs’ın kuzeyinde 90 TL’ye ulaşan kuzu pirzolanın kilosu, İngiltere’nin Durham şehrindeki bir kasap reyonunda ise 89 TL.

Bu haftaki ‘Alışveriş Sepetine’ Kıbrıslı Türklerin de yoğun olarak yaşadığı İngiltere’deki bazı et fiyatları da eklendi.

İngiltere’den bazı et fiyatları…

İngiltere’nin Durham şehrindeki bir kasap reyonunda kuzu pirzola kilosu 12,75 Sterlin yani 89 TL’den, kuzu but 9 Sterlin yani 63 TL’den, kuzu biftek kilosu ise 13,38 Sterlin yani 94 TL’den yer alıyor.

Kuzeydeki fiyatlar…

Kuzeyde ise fiyatlar uzun süredir seyrini koruyarak 75 TL ile 90 TL arası değişiyor. Kuzu pirzolanın kilosu kimi kasap reyonlarında 75 TL civarından fiyat bulurken, bu rakam marketlerde 90 TL’ye ulaşıyor. Kıymanın kilosu ise kuzeyde 55 ile 65 TL arası değişiyor.

Güney fiyatları…

Güneydeki et fiyatlarında ise geçtiğimiz hafta yaşanan 54 Cent’lik artış ile kilosu 49 TL’lerde olan kuzu, 53 TL’ye çıktı.

Uzun süredir güneyde 7,95 Euro olan kuzu etinin kilosu geçtiğimiz hafta 8,49 Euro’ya çekildi. Dana kıymanın kilosu ise 6,49 Euro yani 40,75 TL’de sabit kaldı.