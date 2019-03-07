"Doluluk %100"

Devrim DEMİR

Görevine yeni başlayan Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan hastanenin en büyük eksikliğinin personel olduğunu söyledi.

Başhekim Doktor Bülent Dizdarlı’nın Ocak ayında emekliye ayrılması ile Başhekim Yardımcılığından Başhekimliğe atanan Doktor Adil Özyılkan, 500 yatak kapasitesi olan hastane için kolları sıvadı.

Özel muayene sisteminde, randevu sistemini getirmek için gerekli alt yapıyı oluşturarak halkın hastaneye daha çabuk ulaşmaları için web sayfasını aktifleştirdiklerini kaydeden Özyılkan kısa sürede 5 bin 600 civarı kişinin sayfayı ziyaret ettiğine dikkati çekti.

Özyılkan, Dizdarlı yönetiminde birlikte başlattıkları çalışmalar olduğunu ve yeni projeler için adım attıklarını bunları hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Toplamda şuan Lefkoşa Devlet Hastanesi bünyesinde bin 180 personel çalıştığını söyleyen Özyılkan, 1978 yılında hizmete giren hastanede bugüne kadar 7 Başhekimin görev aldığını söyledi.

Yılda ortalama 6 bin 150 cerrah ameliyatı, bin 500 anjiyo yapıldığına dikkati çeken Özyılkan, poliklinik ve acil servise ise yüzlerce başvuru olduğunu kaydetti.

Her yıl binlerce kişinin ameliyat ve tedavi olmak için başvurduğu yatak kapasitesi 500 olan Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin en büyük sıkıntısının şuan personel eksikliği olduğunu vurgulayan Özyılkan, hastanenin doluluk oranının yüzde yüz olduğunu kaydetti.

Özyılkan Dizdarlı’yı anlattı

3 yıl öncesine kadar Başhekim yardımcılığında olan ve 2 yıl önce Başhekim başyardımcılığına getirildikten sonra kısa süre önce Bülent Dizdarlı’nın emekli olması ile Başhekim olan Doktor Adil Özyılkan, emekli Başhekim Bülent Dizdarlı ile yaptıklarını anlattı.

Özyılkan, Bülent Dizdarlı’nın aldığı birçok karar ve olaylarda sistemin hep içinde olduğunu belirterek, “Bülent bey sosyal yönü ile çok farklı bir kişiliğe sahipti. Başhekim olduğu dönemde aldığımız birçok ortak karar başlattığımız çalışmalar vardı. Çalışmalarımızın tamamlanması için, bir takım projelerle birlikte adım attık” dedi.

Web sayfasına 22 günde 5 bin 600 erişim yapıldı

Fiziki olarak yıpranmış olsa da hastanede birçok güzel işe imza atıldığına değinen Özyılkan, vatandaşın hastane bilgilerine, randevu ve doktorlara ulaşımlarını sağlamak için web sitesini güncellemeye devam ettiklerini ve birçok aşamayı tamamladıklarına değindi. www.bndh.gov.ct.tr adresini 12 Şubat tarihi itibarı ile 5 bin 600 kişinin ziyaret ettiğini ifade eden Özyılkan, yoğunluk nedeniyle vatandaşa daha iyi bir hizmet sunmak için kurulan web sitesinde birçok hizmet olduğunu kaydetti.

Hastanenin geçmişi 41 seneye dayanmakta

Başhekim Doktor Adil Özyılkan, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin temelinin 1971 yılı Ekim ayında atıldığını, 1978 yılında ise hastanenin hizmete girdiğini kaydetti.

Hastane hizmete girdiğinde, 360 yatak kapasitesi, 32 uzman, 52 Doktor ve 106 hemşire toplam 401 personel olduğunu belirten Özyılkan, ülke nüfusunun 1978 yılında 150 bin civarında olduğunu kaydetti.

Şu anki kapasite 500 yataklı, bin 180 personel

Özyılkan, 41 senelik geçmişi olan Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde şu anki yatak kapasitesinin 500 olduğunu, yılda ortalama 6 bin 150 cerrahi ameliyatlar yapıldığını bin 500 anjiyo gerçekleştiğini söyledi.

Bu işlemlerin yanı sıra, poliklinik ve acil servisin aşırı yoğunluk yaşadığına değinen Özyılkan, Polikliniklere günde 960 kişinin acil servisin ise 330 ve üzeri kişinin başvurduğuna dikkati çekti.

Hastanenin 1978 yılında hizmete girerken 360 yatak kapasitesi olduğunu, ülke nüfusunun artması nedeniyle hem yatak kapasitesinin hem de personel sayısının arttırıldığını belirten Özyılkan, yinede personel sıkıntısının hissedilir şekilde yaşandığını kaydetti.

500 yatak ile hizmet veren Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde şuan 160 Doktor, 18 asistan hekim, 420 hemşire ile toplam bin 180 personelin hizmet verdiğini söyleyen Özyılkan, yeni bir hastanenin şart olduğunu söyledi.

“Doluluğu yüzde yüz”

Sağlık Bakanlığı’nın da başta devlet hastanesi olmak üzere tüm hastanelere gereken özeni gösterdiğini ifade eden Özyılkan, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu devlet Hastanesi’nde personel sıkıntısı yaşandığını, personelin yetmediğini kaydetti.

Yeni bir hastaneye ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Özyılkan, şu anki hastanenin doluluk oranının çoğu zaman yüzde yüzün üzerinde olduğuna dikkati çekti.

41 senelik hastane 7 Başhekim gördü

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin hizmet verdiği yıllardan itibaren 7 Başhekimin görev yaptığını belirten Özyılkan, ilk Başhekimin Doktor Mehmet Tevfik Özmen olduğunu daha sonra Doktor Öztekin Öztekiner’in geldiğini söyledi.

Öztekiner’in emekli olması ile Doktor Zeka Mahirel’in göreve getirildiğini en uzun süreşi Mahirel’in görevde kaldığını kaydeden Özyılkan daha sonra Doktor Rifat Siber, Doktor Ramadan Kamiloğlu, Doktor Ersan Berksel ve son olarak Doktor Bülent Dizdarlı’nın Başhekimlikte hizmet verdiğini belirtti.

Özyılkan: “Hedefimiz her zaman büyük”

Başhekimlik görevini devraldıktan sonra, tüm eksikliklere rağmen, çağdaş bir hastane vatandaşa iyi bir hizmet vermek adına gerekli olan tüm imkânları kullanacaklarını kaydeden Doktor Adil Özyılkan, hedeflerinin her zaman büyük olduğunu tüm aşamalarda yönetim ile birlikte kararlar alacaklarını söyledi. Sağlık Bakanlığı’nın da çok iyi çalıştığına vurgu yapan Başhekim, 2 ay gibi kısa süre önce göreve geldiğini ve büyük bir yoğunluğun içinde yer aldığını belirtti.

“Hastalarımı da düşünüyorum”

Başarılı bir Göz Hastalıkları Uzmanı olan Doktor Adil Özyılkan, Başhekimliğe getirildikten sonra hastalarının da kendini sürekli aradığını ifade etti. Hastalarını da düşündüğünü belirten Özyılkan, “Hastalarım beni her gün onları bırakmamam için arıyor. Ellimden geldiği kadar onlara da zamanım olacak” dedi.