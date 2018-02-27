Doludizgin eğlence

Mad Club'da hafta sonu eğlencesi tüm hızıyla devam ediyor. Cuma ve cumartesi akşamları konuklarına kapılarını açan Mad Club, farklı eğlence anlayışı ile gece hayatına renk katıyor.

Ülkemizin başarılı DJ'i Barış Pulat ve genç yetenek Canberk Demirci'nin (J&B) kabin başına geçtiği gecelerde gençler hafta sonu tatilin keyfini çıkarıyor.

Dastic, 2 Mart Cuma akşamı kabinde

Tiesto, Oliver Heldens, Don Diablo, Dimitri Vegas & Like Mike ve daha birçok sanatçıdan büyük destek alan Dastic, 2 Mart Cuma akşamı Mad Club sahnesinde olacak.

Dünya çapında büyük bir üne kavuşan Dastic'in Mike Williams ile çıkardığı “You & I” parçası son dönemlerin en beğenilen şarkıları arasında gösteriliyor.