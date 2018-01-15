Dolmacı'nın ölüm sebebi “bağırsak kangreni”

Uzun zamandan beri Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ve 12 Ocak’tan beri kronik yoğun bakım servisinde tedavi gören Yılmaz Haydar Dolmacı’nın (E-70), dün saat 14.00 sıralarında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Polis açıklamasına göre, Dolmacı’nın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “bağırsak kangreni” olduğu tespit edildi.

ANİ ÖLÜM

Akdoğan'da sakin Özkan Tümsek (E-61) dün saat 13.30 sıralarında, evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

HAYVAN HIRSIZLIĞI

Vadili ağıllar bölgesinde Hüseyin Gürçağlar’a ait ağıl içerisinden, 13-14 Ocak tarihleri arasında 10 koyun, 1 keçi ve 3 kuzu, Paşaköy ağıllar bölgesinde buluna Yunus Özer’e ait ağıldan ise 1 keçi ve 5 koyunu çalındığı açıklandı.

Polis, yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.T’nin (E-45) tutuklandığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Ercan Havalimanı’nda dün saat 14.00 sıralarında Ş.K. (E-31), beraberinde 10 bin Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla olan, 10 bin Euro ve 20 bin ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı açıklandı.

VAHİM ZARAR

Sınırüstü’nde F.A. (E-38), dün saat 14.30 sıralarında, köyde aracıyla dikkatsiz sürüş yapıp kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçtığı gerekçesiyle Mustafa Özakın’ı ciddi şekilde darp edip ayağına tekme vurarak, sağ ayak kaval kemiğini kırdı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

KASTİ HASAR

Mağusa'da Bayraktar Yolu Noyanlar Yaşam-1 Sitesi önünde dün gece 23.30 sıralarında, A.Ç.(E-27) 390 promil alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, kullanımındaki aracı apartmanın ön kısmına rahat park edemediği gerekçesiyle sinirlenip, o sırada apartmanın önünde park halinde bulunan Engin Bora’ya ait aracın arka tamponuna ve bagaj kısmına, kullanımındaki araçla kasten çarpıp hasara uğrattı.

Daha sonra aracın ön tamponunu eliyle çekip yerinden söken ve arka sağ kısmına da yumruk atıp arka cam sileceğini kıran A.Ç polis tarafından tutuklandı.