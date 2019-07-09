Fehime ALASYA

Yasalar, yasaklar, inançlar, kardeşlik ve sevgi gibi pek çok denklemin içinde izleyiciye ‘Sen ne istiyorsun?’sorgusunu düşündüren Antigone oyununun, aslında dolaylı bir eylem olduğunu dile getiren Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü İlknur Işıl Türkmen, oyunun "kısıtlı bütçe ve imkânsızlıklar gölgesinde verilen mücadelenin eseri olduğunu" söylüyor…

YENİDÜZEN’e konuşan Türkmen, oyunla ilgili bilgiler paylaştı, 14 Temmuz saat 21.00’de, tüm tiyatro severleri, oyunu izlemeye davet etti.

14 Temmuz’da Salamis Antik Tiyatro’da sahnelenecek olan ‘Antigone’ içeriğine uygun tarihi mekânda sahne alacak.

Türkmen, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nda, adeta ‘yoktan’ var ‘edip’ Antigone isimli oyunu hayata geçirmenin, bir ilke imza atmanın mutluluğunu yaşıyor.

Müzikten kostüme, sahneden ses sistemine dek büyük bir özveri ve emekle tasarlanan oyunda, 20 kişilik oyuncu kadrosuyla, Antik Yunan trajedisi Antigone sahneye taşındığını anlatan Türkmen, tüm ekibin canla başla çalıştığını belirtti.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'nın ilk kez antik bir oyun ile antik tiyatro sahnesinde temsil yapacak olmasının tarihi önem taşıdığını anlatan Türkmen, mutluluğunu dile getirdi.

Türkmen: “Yasalar, yasaklar, inançlar, kardeşlik ve sevgi gibi pek çok denklemin içinde izleyiciye ‘Sen ne istiyorsun?’ sorgusunu düşündüren Antigone oyunu, aslında dolaylı bir eylem…”

Antigone’nin hikâyesi…

Bir Antik Yunan trajedisi olan Antigone’nin hikayesini anlatan Türkmen şunları paylaşıyor:

“Yasalar, yasaklar, inançlar, kardeşlik ve sevgi gibi pek çok denklemin içinde izleyiciye ‘Sen ne istiyorsun?’sorgusunu düşündüren Antigone tiyatro oyunu, aslında dolaylı bir eylem… İki kardeş, aralarında çıkan savaşta hayatını kaybeder, birisi devlet töreni ile defnedilirken, diğerine tören yapılması tahta geçen aile büyüğü tarafından yasaklanır. İki kardeşi de büyüten abla Antigone, her iki kardeşi de defnetmek ister. Fakat şehrin başına geçen kral buna müsaade etmez ve Antigone’nin direnişi başlar. Kralın bütün yasak ve cezalarına rağmen iki kardeşi de gömmek için büyük bir mücadele içine girer. Kararlı tavrı ile krala ve yasalara baş kaldıran Antigone, ölüye saygı inancı ile her şeye ve herkese rağmen kardeşlerini defnetmek ister. Bireysel özgürlüğe inanan Antigone oyunu, inançları ile devlet yasalarının çatışması sonucu devlet otoritesine başkaldırışını ele alır. Bizler de bu oyunla aslında dolaylı bir eylem yaptık. Eylem kimi zaman pankartla sokakta, kimi zaman protestoda, bizim eylemimiz de sanatımızla sahnede. Çok çalıştık, çok kısıtlı, neredeyse olmayan bütçe ile mücadele verdik ama başardık. Umarım 14 Temmuz gecesi bu güzel oluşumda birçok kişi yanımızda olur.”

Güçlü bir ekiple yola çıkıldı…

Ünlü tiyatro sanatçısı Murat Çidamlı'nın yönettiği oyunun bestelerini Kerem Memişoğlu yaparken yönetmen yardımcılığını da Özge Kırıkoğlu Çidamlı üstlendi. Reji ekibinde ise koreografide İçim Ağlamaz, dekor ve kostüm tasarımında Fatma Bender, ışık tasarımında Mustafa Kral yer alırken oyunun afiş tasarımını Naz Atun üstlendi.