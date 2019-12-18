‘Dolandırıcılık yurt dışı bağlantılı’

Devrim DEMİR

2 milyon Euro’luk dolandırıcılıkla ilgili, aralarında tanınmış bir Kıbrıslı Türk müzisyenin de bulunduğu 4 kişi hakkındaki polis soruşturması derinleşti.

Otelde yapılan baskında, kameraları gözetlediği gerekçesi ile önceki gün tutuklanan A.T dün serbest bırakıldı.

G.E, A.S, E.D ve Z.Z aleyhindeki 3 günlük tutukluluk süresi ise yarın doluyor.

‘Almanya’daki şirkete sahte hesap gönderildi’

Polis, Almanya’da bir şirkete Girne’de 4 Milyon Euro karşılığında arsa satmak için gizli plan yaptıkları iddia edilen zanlıların yurt dışı ile bağlantılı olduklarını tespit etti.

Girne ve Güzelyurt bölgesinde geniş çağlı soruşturma başlatan Girne Adli Şube’de görevli ekipler, zanlıların Almanya’daki şirkete sahte hesap gönderdiklerini tespit etti.

Sözleşme yaparak 2 Milyon Euro dolandıracaklardı

YENİDÜZEN’in edindiği bir başka bilgiye göre, zanlılar G.E ve A.S, bir sözleşme hazırlayarak aldıkları 2 Milyon Euro’nun geriye kalan 2 Milyonunu almak için Alman şirketine bir haftalık süre tanıdı. Aracı olarak koydukları iki komisyoncu ise bilerek sözleşmeyi geciktirip alınan 2 Milyon Euro’yu geri vermemek üzere sözleşmeyi feshedecekti.

Ancak bu plan tutmadı.

Zanlıların "aracı" koydukları ismi tespit edilemeyen bir kişi 2 Milyon Euro’yu alarak ortadan kayboldu. Bunun üzerine E.D ve A.T polise giderek olayı itiraf etti.

Girne Adli Şube’nin yürüttüğü tahkikat sonucu 16 Aralık tarihinde mahkemeye çıkarılan zanlılar aleyhinde 3’er gün tutukluluk emri alındı.

Zanlılar, yarın ek tutukluluk talebi ile yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkartılacaklar.