‘Dolandırıcılığa’ 5 yıl hapislik

Girne’de sakin H.S’yi dörtte üç hissesine sahip olduğu evin geriye kalan hisselerini de satın alacağı vaadiyle, 26 bin sterlin dolandırmakla suçlanan Mehmet Tamaz 5 yıl hapse mahkûm edildi.

Sanığın geçmişte farkı suçlardan sabıkası olduğu, ayrıca askıda davaları bulunduğu, bunların kararda etkili olduğu belirtildi.

Kararın olgularında sanığın Karaoğlanoğlu Bölgesi’ndeki bir arazide hissesi bulunan A.M ile konuşup, H.S isimli şahıs adına satın almak istediğini söylediğini ve bir anlaşmaya vardıkları belirtildi.

Hisse satışı konusunda yapılan anlaşmanın ardından sanığın H.S’den, arazi sahibi A.M’ye vermek üzere 26 bin Sterlin aldığı kaydedildi.

Sanığın 2019 yılı Ocak ayında 26 bin Sterlin tutarındaki parayı aldığı, arazi sahibine ödeme yapmadığı belirtildi.