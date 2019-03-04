Dolandırıcı emlakçı suçunu itiraf etti

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru İbrahim Varol, Akif Selçuk Yöntem’in 1 Mart tarihinde adli şubeye geldiğini, 2017 yılı içerisinde internet üzerinden Türkiye’de bulunduğu sırada Girne bölgesinde ev almak için araştırma yaptığını, bir emlakçıda çalışan Y.T. ile tanıştığını, zanlının birçok evin fotoğrafını kendisine atarak yardımcı olmaya çalıştığını, 29 Eylül 2017 tarihinde kuzey Kıbrıs’a gelerek onunla buluştuğunu anlattığını söyledi.

Varol, zanlının kendisine evler gösterdiğini, Avrasya Premium Apartmanı’ndaki 405 nolu daireyi beğendiğini, almaya karar verdiğini ve satış sözleşmesi yaptıklarını söyledi. Varol, 30 Eylül 2017 tarihinde yapılan satış sözleşmesi gereği 80 bin sterline anlaştıklarını, 20 bin sterlini peşin olarak EFT yoluyla ödediğini anlattığını kaydetti. Varol, 13 Eylül 2019 tarihinde Zanlının Yöntem’i arayıp geriye kalan 60 bin sterlini kendi hesabına yatırmasını istediğini, bunun üzerine müştekinin 330 bin TL’yi EFT yoluyla zanlının hesabına yatırdığını söyledi. Varol, zanlı Zanlının 21 Ocak 2019 tarihinde Yöntem’i aradığını, ipotek masrafları için 22 bin 960 TL istediğini, Yöntem’in de zanlının hesabına bu parayı gönderdiğini kaydetti. Varol, Yöntem’in 27 Şubat 2019 tarihinde Avrasya isimli şirketin sahibi ile yaptığı görüşme sonrası Zanlının şirkete hiç para vermediğini öğrendiğini söyledi. Yöntem’in ev almak için toplamda 352 bin 960 TL’yi Zanlının hesabına yatırdığını ancak gereken yere ödeme yapılmadığı için şikâyetçi olduğunu ifade etti.

Varol, şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını ifadesinde suçunu kabul ederek, aldığı paraları borçlarına ödediğini itiraf ettiğini kaydetti.

Şikâyetin devam ettiğini, Yöntem’in tazmin edilmediğini kaydeden polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı avukatı ise müştekinin tazmin edileceğini, iki haftalık bir süreye ihtiyaçları olduğunu, alınan paranın iade edileceğini öne sürdü.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, üç kefilin 150’şer bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.