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 “Dolama Dolamayı” yeniden

Sanatçı Cahit Kutrafalı’nın aranjmanlını yaptığı Kıbrıs Halkı müziğinin ölümsüz eserlerinden “Dolama Dolamayı” sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Vokallerde Ezgi Akgürgen Eril Cambaz Ahmet Evan yer alırken, çello ile Gürhan Nuray, Synth Solosu ile de Hüseyin Kırmızı katkı koydu. Ses düzenlemesini Emre Yazgın’ın yaptığı çalışma Re-Chord stüdyolarında çekildi.

Yaklaşık bir ay önce sosyal medyada paylaşılan ve son günlerde tekrar ilgi gören çalışma ile ilgili Kutrafalı şunlar yazmıştı,  “Bu toprakların müziklerini, içselleştirdiğimiz tarzlar ve yaklaşımlar ile harmanlayıp gelecek nesillere de aktarmak adına naçizane bir çalışma... Keyifle dinlenmesi ümidiyle. Katkı ve emek koyan tüm müzisyen dostlarıma teşekkürü bir borç bilirim...”

 

 

 

26 Eylül 2020 Cumartesi 12:21
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