‘Dokunulmazlıklar kalksın, ekonomiye dönük adımlar atılsın’

Yeni dönemde Meclis’ten beklentinin, önceliğin ekonomi, sağlık, trafik ve nüfus konularına verilmesi olduğunu kaydeden yurttaşlar, olası bir referandum ile milletvekillerindeki dokunulmazlığın kaldırılmasına ‘olumlu’ oy vereceklerini de belirtti.

Dila ŞİMŞEK

Yeni yasama yılının resmen başlamasıyla, gözler meclisin gündemine çevrildi.

YENİDÜZEN’e konuşan yurttaşlar, meclisin gündeminin en başta ekonomi olması gerektiğini, halkın gitgide yoksullaştığını ve borçlarla yaşamını geçirdiğini kaydetti.

Bunun yanı sıra, ana sorunların trafik, nüfus ve sağlıkta yaşandığına değinen vatandaşlar, toplu taşımanın yetersizliğine, her gün trafikte geçen saatlere işaret etti.

Nüfusun kontrolsüz artışından yakınan yurttaşlar, her şeyin başının denetim olduğunu söyledi.

Kimi yurttaşlar meclise artık karamsarlıkla baktıklarını belirterek, güvenini yitirdiklerini dile getirirken, kimisi ise gündemin doğru seçilmesi gerektiğine dikkat çekti.

“Milletvekillerinin dokunulmazlığı kalksın”

Yurttaşlar, olası bir referandum ile milletvekillerindeki ‘dokunulmazlığın’ kaldırılmasına oy vereceklerini, dokunulmazlığın suça teşvik ettiğine vurgu yaptı.

“Bizim seçtiğimiz, halkı vekilen mecliste bulunan kişilerin gerektiğine yargılanabilmesi gerekir” diyen vatandaşlar, yolsuzluk suçlarının önüne geçmek, Meclis’e olan güveni artırmak ve suça meyilli kişilere engel olmak için, dokunulmazlığın kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Vatandaşlar ne dedi?

Yelda Türksever: “Ana konumuz ekonomi”

“Ekonomi, tüm halkımızın en büyük sorunudur. Bu sebeple de meclisin ana konusu olmalıdır. Ben çiçekçilikle uğraşıyorum, yerli üretimimiz yok, tedarikçi aracılığıyla ürünlerimizi Hollanda’dan alıyoruz. İnsanlar artık çiçekleri lüks olarak görüyor. Piyasamız tamamen boş… Şimdi bir de milletvekillerindeki dokunulmazlık konuşulacak, bence kaldırılmalıdır. Bir suç işleyen, yolsuzluk yapan varsa yargılansın, herkes eşit olsun. Bizim seçtiğimiz insanları neden yargılayamıyoruz? Çoğu, dokunulmazlığına güvenerek suça meyilli de oluyor çünkü kendisine bir şey olmayacağını biliyor. Sıradan halk gibi yargılanacağını bilseler, korkuları olur”

Hasan Ayral: “45 senedir ekonomimizin düzgün ve istikrarlı olduğunu görmedim”

“Meclisin en büyük gündemi ekonomi olmalıdır. Biz her geçen yıl ‘fakirleşiyoruz’… 45 senedir ekonomimizin düzgün ve istikrarlı olduğunu görmedim. Özellikle son yıllarda hayat pahalılığıyla, insanlar temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz oldu. İnsanların borçları arttı, market alışverişinden bile kaçınır oldu. Bunun böyle olmaması, refahın artması gerekiyor. Geçtiğimiz dönemde milletvekili dokunulmazlığı olay olmuştu, ben dokunulmazlığın kalkması gerektiğine inanıyorum. ‘Ben bakanın oğluyum, bana ceza yazamazsın, ben şuyum bana dokunamazsın’ olayı tamamen bitmeli. Halkın seçtiği herkesin yargılanabilmesi gerekiyor. Çünkü dokunulmazlık, suça meyilli kişilerin ‘bana bir şey olmaz’ rahatlığı ile hareket etmesine neden oluyor”

Fatih Koçaker: “İnsanların artık ‘meclise’ güveni kalmadı”

“Ben olaya biraz da tersten bakma taraftarıyım… Diyelim ki sorunlarımız mecliste gündeme getirildi, bir şey yapılacak mı? Konuşulan sorun hakkında çözüm aranacak mı? Ne değişecek? İnsanların artık ‘meclise’ güveni kalmadı çünkü bizim seçtiğimiz insanlar, bizlere hizmet vermiyor. Sağlığımız sorunlu, yollarımız kötü, trafikte saatlerimiz gidiyor… Hangi biri çözülecek? Bir şeyleri artık değiştirmek zorundayız. Halka hizmet veren devlet yetkilileri istiyoruz. Aylarca ‘milletvekillerine dokunulmazlık’ konusu konuşuldu, bence dokunulmazlık tüm milletvekilleri için kalkmalıdır. Milletvekilini, bizim vekilimiz olsun diye seçiyoruz. 50 tane milletvekilimiz var, ömrüm boyu görmedim halkı gerçekten dinlediklerini. Milletvekilleri de sıradan yurttaş gibi yargılanabilmelidir”

İsmail Suşu: “En büyük sorunu trafik ve toplu taşımada görüyorum”

“Her gün İskele’den Lefkoşa’ya gelip giden biri olarak, en büyük sorunu trafik ve toplu taşımada görüyorum. Benim gibi birçok kişinin, gerek iş, gerek okul sebebiyle ilçeler arası günlük olarak seyahat ettiğini görüyorum. Eğer toplu taşımaya gereken önem verilse, trafik de azalır. Her evde en az iki araba var, trafikteki tüm arabaların içinde bir veya iki kişi var. Bu kişiler toplu taşıma kullansa böyle bir sıkışıklık yaşamayız ki… Meclis bunu da göz ardı etmemeli. O kadar vergi ödüyoruz, ne yol görüyoruz ne hizmet. Geçen yıl aylarca dokunulmazlık konusu konuşuldu, bu konuda söylemek istediğim tek şey, eğer dokunulmazlığı sebebiyle kendisini ‘garantiye’ alan birisi varsa, onun dokunulmazlığı kalkmalı…”

Münüre Akdeniz: “Meclisin gündemi, ekonomi, trafik ve nüfus olmalıdır”

“Ben Kıbrıs’taki en büyük sorunu, Kıbrıs sorunu olarak görüyorum. Tüm sorunlarımızın da çözümsüzlükten kaynaklandığını düşünüyorum. Meclisin gündemi olacak sorunlarımız ise, ekonomi, trafik ve nüfus olmalıdır. Kontrolsüz ve denetimsiz giriş çıkışların önüne geçilmesi gerekir. Milletvekillerinin dokunulmazlığı ise hepten kalkmalı… Çünkü bu dokunulmazlığa güvenerek, yolsuzluk yapılabiliyor”

Fikret Hacıyarım: “Meclisin gündemi, ülkedeki temel sorunlar olmalıdır”

“Ülkemizde şiddet olayları arttı, ekonomimiz kötü, her gün trafikte bir can verir olduk… Tüm bu sorunlar acilen ele alınmak zorunda. Meclisin gündemi, ülkedeki temel sorunlar olmalıdır. Halkın sorunları, sadece seçim zamanı dinlenmemelidir. Bunların yanı sıra, milletvekillerinin hepsinin dokunulmazlığı kaldırılmalı. Suç işleyen, yolsuzluk veya haksızlık yapan yargılanmalı, yapmaya meyilli olan cesaret edememeli…”

İbrahim Miharbi: “Ülkemizdeki en büyük sorun ekonomimizdir”

“Ülkemizdeki en büyük sorun ekonomimizdir. Meclisin tüm gündemi de bu olmalıdır. Halkımız artık iyice yoksullaşıyor, masraflarımızı karşılayamaz olduk. Her şeyde zam ve pahalılık var. 1974’deki savaştan dolayı fiziksel olarak engelliyim. 400 TL için elektriğim kesildi, ama görüyoruz ki büyük otellerin, hatta devlet kurumlarının bile ne borcu var… Geçen sene aylarca halktan çok milletvekilleri konuşuldu, ben dokunulmazlık kalksın diyorum. Kalksın ki, bizim seçtiklerimiz de yargılansın, suç işlemeye meyilli olmasın”