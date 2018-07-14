'Dokunulmazlık’ oylanacak

UBP Milletvekili Aytaç Çaluda’nın dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik görüşmelerin sürdüğü özel komitede son toplantı ve oylama 17 Temmuz Salı günü yapılıyor.

OLAĞANÜSTÜ ÇAĞRI… Büyük titizle çalışmalarını yürüten komitenin Salı günkü toplantısında, Çaluda’nın ‘dokunulmazlığın kaldırılmasına’ yönelik karar üretilmesi halinde yaz tatili olmasına rağmen Meclis Genel Kurulu’na olağanüstü toplantı çağrısı yapılacağı da öğrenildi.

Ayşe GÜLER

UBP Milletvekili Aytaç Çaluda’nın dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik görüşmelerin sürdüğü özel komitede çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Haftalardır yoğun tempo ile çalışmalarını sürdüren Özel Komite’de, son toplantı ve oylama 17 Temmuz Salı günü yapılıyor.

‘Olağanüstü çağrı’ gündemde…

Büyük titizle çalışmalarını yürüten komitenin Salı günkü toplantısında, Çaluda’nın ‘dokunulmazlığın kaldırılmasına’ yönelik karar üretilmesi halinde yaz tatili olmasına rağmen Meclis Genel Kurulu’na olağanüstü toplantı çağrısı yapılacağı da öğrenildi.

‘20 Temmuz hedefi’ hayata geçecek…

Sürecin tamamlanması ile 7 Haziran’da ilk toplantısını yapan, yasaya göre de çalışmalarını 45 günde tamamlaması gereken özel komitenin karar üretmek için belirlediği ‘20 Temmuz hedefi’ de hayata geçecek. 17 Temmuz’da gerçekleşecek son toplantı ile bu hedef de hayata geçmiş olacak.

Savcı ve Çaluda dinlendi…

Başsavcılık raporu sonrasında oluşturulan Özel Komite’de gerçekleşen art arda toplantılarda önce Başsavcılık’ta görevli Savcı ardından da UBP Milletvekili Aytaç Çaluda komite tarafından dinlenmişti. Her iki isim de komite üyelerinin sorularını cevaplamıştı.

45 gün yasal süre…

Bilindiği üzere yasada dokunulmazlıkla ilgili özel komitenin çalışmalarının çerçevesi de çiziliyor.

Buna göre; özel komitenin kendisine iletilen evrakı incelediği, dokunulmazlığı kaldırılmak istenen milletvekilini veya bakanı dinlediği ancak tanık dinleyemediği yasada yer alıyor. 7 Haziran’da ilk toplantısını yapan özel komitenin 45 gün içinde çalışmalarını tamamlaması gerekiyor.

Yasaya göre komitenin bir milletvekiline veya milletvekili olmayan bir bakana, Başsavcılıkça suç teşkil eden bir eylem tespiti olması ve yasama dokunulmazlığının kaldırılması isteminin siyasal amaçlara dayanmadığı yargısına varılırsa, bu konuda gerekçeli bir rapor düzenleyerek Genel Kurula havale ettiğine değiniliyor.

Rapor neydi?

Çaluda aleyhinde hazırlanan Başsavcılık raporu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski Özel Kalem Müdürü olduğu dönemi kapsıyor. Raporda, Çaluda’nın bu dönemde ‘hukuka aykırı işlem yaparak, devleti yaklaşık 230 bin TL zarara uğrattığı’ iddia ediliyor, aleyhine 30 davanın dosyalandığı ifade ediliyor.