Dokunulmazlık davası 16 Ocak tarihine ertelendi

Demokrat Parti’nin Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlık kararı ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nde ara emri talebiyle açtığı dava 16 Ocak’a Perşembe gününe ertelendi.

Eski Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili kararının Anayasa’ya ayrılı olduğuna ilişkin Özgürgün ile Demokrat Parti’nin Anayasa Mahkemesinde açtığı dava dün görüşüldü. Davanın Cumhuriyet Meclisine tebliğ edilebilmesi için 16 Ocak’a ertelendi.