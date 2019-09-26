DOKUNULMAZLIĞIN KALDIRILMASI KARARI

Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili oluşturulan özel komite nihai kararını verdi ve "dokunulmazlığın kaldırılmasına" onay verdi.

Özel Komite UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.

Komitede UBP’den Yasemin Öztürk, Hamza Ersan Saner, Oğuzhan Hasipoğlu, CTP’den Fazilet Özdenefe, Salahi Şahiner, HP’den Mesut Genç ve Gülşah Sanver Manavoğlu bulunuyordu.

Kararın ardından komite üyeleri basına açıklama yaptı.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemin Öztürk:

“İnanıyorum ki Hüseyin Özgürgün günün sonunda temiz de çıkacak”

“İnanıyorum ki Hüseyin Özgürgün günün sonunda temiz de çıkacak” “Bu raporda suçlu bulduk bulmadık ibaresi yok. Bütün vekillerin dokululmazlığının kaldırılması ile ilgili girişim yapmak istiyoruz biz UBP olarak. Sadece kürsü dokunulmazlığının kalmasıyla ilgili girişim yapacağız. İnanıyorum ki Hüseyin Özgürgün günün sonunda temiz de çıkacak. Suçsuz olduğuna da ben inanıyorum.”

Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe:

“Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması gerektiği tespitinde bulunduk”

“Komitemiz, 45 günlük sürede çalışmalarını tamamladı ve oybirliği kararını aldı. Komitemiz istinadın ciddiyetine bağlı olarak Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması gerektiği tespitinde bulunmuştur. Nihai, bağlayıcı karar Genel Kurulu’ndur”.

Komite Üyesi HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu:

“Kürsü dokunulmazlığı dışındaki dokunulmazlığın kalkması için düzenleme yapmalıyız”

Bugüne kadar iki dokunulmazlık komitesinde yer aldım. Sürekli olarak bu konuları konuştuk, tartıştık. Sürekli olarak dokunulmazlık konusunda tartışmalar ve kaldırılması yönünde öneriler olur. Kürsü dokunulmazlığı dışındaki dokunulmazlığın kaldırılması ve polemiğe yol açan bu konuları da ortadan kaldırmak adına bir düzenleme yapılması en doğrusudur diye düşünüyorum.”

Komite Üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner:

“Top artık Genel Kurul’dadır”

“Toplantı uzun sürdü çünkü gerçekten hassas bir noktaydı. Bir milletvekili arkadaşımızın dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili bir komiteydi ve gerçekten çok hassas davranmamız gerekiyordu. Kararı verirken dikkat etmemiz gereken unsurlar vardı.

Biri isnadın ciddi olup olmadığı, diğeri ise bu işin siyasi temellere dayanıp dayanmadığı idi. Toplam 8 toplantı yaptık, uzun bir mesai harcadık ve bugün komite oybirliği ile Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki görüşünü Genel Kurul’a sevk etmiştir.

Top artık Genel Kurul’dadır. Ülke olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Siyasetin artık böyle bir lüksü yoktur. Bu kadar sıkıntının olduğu bir dönemde siyasetin dokunulmazlıklar için bu kadar mesai harcama lüksü yoktur. Daha yapıcı işlerle uğraşmamız gerekiyor.”