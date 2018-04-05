“Dokunma ve dua” yöntemine soruşturma!

Didem MENTEŞ

“Outreach Ministry” adı altında dini kullanarak “dokunma ve dua” yöntemiyle hasta insanları iyileştirdiklerini iddia eden Nijeryalı Moses Abimiku Bitrus hakkında başlatılan polis soruşturması sürerken, YENİDÜZEN’in de ifadesine başvuruldu.

YENİDÜZEN’in 8 Ağustos 2017 tarihinde gün gündeme getirdiği “Dokunuyor, dua ediyor, iyileştiriyor (!)” haberi ardından yasal işlemler başlatılmıştı.

O dönem devreye giren Sağlık Bakanlığı, konuyu polise havale etmiş, polis konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında polis dün YENİDÜZEN’den ifade aldı.