'Doktorunuza antibiyotik için baskı yapmayın'

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) , doğru antibiyotik kullanımına ilişkin önerilerde bulundu.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Emre Y. Vudalı, Avrupa Birliği çapında dirençli bakteriler tarafından enfekte edilen hasta sayısının arttığına ve antibiyotik direncinin halk sağlığı için birincil tehdit haline geldiğine dikkati çekti.

Vudalı, Dünya Sağlık Örgütü’nün 2019 yılında dünyanın karşılaşacağı 10 büyük problem arasında antibiyotik direncinin de yer aldığını belirterek, dirençli bakterilerin gelişmesinin durdurulması ve antibiyotiklerin gelecek nesillerde etkinliğinin sürdürülebilmesi için tek çarenin antibiyotiklerin akılcı kullanmak olduğunu kaydetti.

Toplum içerisinde veya hastanelerde gereksiz antibiyotik kullanımının mikropların direnç geliştirmeleri için en önemli sebep olduğunu vurgulayan Vudalı, bu yüzden antibiyotik kullanımının öneminin büyük olduğunu kaydetti.

Vudalı KTTB’nin antibiyotik kullanımı konusundaki önerilerini şöyle sıraladı:

“Bilinçli ve akılcı antibiyotik kullanımı doktor kontrolünde başlamalıdır.

Sadece bakteriyel olduğu kanıtlanan hastalıklarda kullanılmalıdır.

Antibiyotikler zamanından önce bırakılmamalıdır.

Arta kalan antibiyotikleri saklamayın. Başka bir hastalık veya benzer bir hastalık için kullanmayınız.

Doktorunuza antibiyotik yazması için baskı yapmayınız.”