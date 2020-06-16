'Doktorlar görevlerine dönsün, ameliyathane yeniden açılsın'

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütü Platformu’na bağlı sivil toplum örgütlerinin başkanlarının katılımıyla yapılan toplantıda, Cengiz Topel Hastanesi’nin II. Basamak Hekimlik Hizmeti verme seviyesinden Poliklinik seviyesine düşürülmesi konuşuldu.

Toplantı sonrası, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve Lefke STÖ Platformu Koordinatörü Teoman Oktay ortak bir açıklama yaparak toplantının içeriği ve alınan kararları açıkladı.

Açıklamada hastanenin derhal geçmişte olduğu gibi II. Basamak hekimlik hizmetleri verebilecek seviyeye getirilmesi, kapatılan bölümlerin açılması, burada görevli doktorların görevlerine geri verilmesi, ameliyathanenin yeniden açılması, ek bina inşaatının bitirilmesi istendi. Açıklamada, taleplerin yerine getirilmemesi durumunda eylem planının uygulanacağı vurgulandı.

Bu arada Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin yarın bölgeyi ziyaret ederek hastane konusunu STÖ’ler ve Belediye Başkanı ile ele alacağı bilgisi de aktarıldı.

Ortak açıklamadaki talepler şöyle:

“1- Cengiz Topel Hastanesi Sağlık Bakanlığı Kuruluş şemasında olduğu gibi, derhal II. Basamak Hekimlik Hizmeti verebilecek seviyeye getirilmeli.

2- Kapatılan, Doğum, Ortopedi, Üroloji ve Kardiyoloji bölümleri derhal açılmalı. Bu bölümlerde çalışan ve başka hastanelere gönderilen doktorlar derhal Cengiz Topel Hastanesindeki görevlerine geri verilmeli.

3- Mesaiden sonra kaldırılan nöbetçi (on call) Uzman Doktor hizmetleri tekrar başlatılmalı.

4- Ameliyathane hizmetlerindeki eksiklikler derhal tamamlanmalı ve ameliyatlara tekrar başlanmalı.

5- Sabah saat 13.00’ten sonra durdurulan röntgen ve laboratuvar hizmetleri, 24 saat hizmet verecek şekle getirilmeli.

6- Bu konuların yanında hastanenin diğer eksikleri tamamlanmalı.

Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu ve Lefke Belediye Başkanı olarak esas talebimiz,

Projesi Hazırlanan, 120 yatak kapasitesi, modern ameliyathanesi ve yoğun bakım ünitesi olan Cengiz Topel Hastanesi ek bina inşaatının bitirilmesi için derhal ek-bina ihalesinin yapılmasıdır.

Bu gerçekleşinceye kadar bölge halkı bilgilendirilerek, Lefke Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri’nin, Köy Muhtarlarının, Siyasi Partilerin Lefke İlçe Başkanları ile İlçe Yönetim Kurullarının ve Lefke İlçe halkının sürekli eylem içinde ve aktif olmaları sağlayacak bir eylem planını bu haftadan itibaren uygulamaya koyma kararı aldık.

Cengiz Topel Hastanesi’ni kapatmayacağız diyen, ama kapatmadan beter hale getiren ve polikliniğe dönüştüren anlayışa karşı sesimizi var gücümüzle haykırarak Cengiz Topel Hastanesi’nin yeni binası ile birlikte II. Basamak Hekimlik Hizmeti verecek seviyeye gelinceye kadar eylem yapacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Haklı mücadelemizden asla taviz vermeyip vazgeçmeyeceğiz.”

Lefke STÖ’leri Platformu’nda; Lefke Vakfı, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Denizli-Gemikonağı Kalkındırma Derneği, Lefke Turizm Derneği, Kanser Hastaları Yardım Derneği Lefke Şubesi, Lefke Toplum Merkezi Derneği, Bağlıköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği, Kadınlar Konseyi Lefke Şubesi, Emekliler Cemiyeti Lefke Şubesi yer alıyor.